Transfer surprinzător! PSG e gata să dea 85.000.000 pentru starul Barcelonei

Barcelona ar putea să-l cedeze pe unul dintre golgheterii sezonului trecut, tocmai la PSG, formaţie care este în permanenţă în căutare de întăriri. Francezii au câştigat doi ani la rând Champions League, iar acum visează la un nou triumf în cea mai importantă competiţie la nivel de cluburi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trupa antrenată de Luis Enrique a pus ochii pe Ferran Torres, cel care nu este considerat netransferabil de către catalani, iar atacantul ar putea să facă trecerea către Ligue 1 în această vară.

Ferran Torres ar putea să plece de la Barcelona în această vară

Jucătorul crescut de Valencia şi luat de Barcelona de la Manchester City, Ferran Torres, a devenit un nume important pentru formaţia iberică în special după problemele cu accidentările pe care echipa pregătită de Hansi Flick le-a tot avut. Internaţionalul spaniol a profitat de acest context şi a fost de multe ori titular şi chiar cu evoluţii foarte bune.

Acum, Barcelona încearcă să facă mai multe transferuri în zona ofensivă, după ce l-a luat pe Anthony Gordon, şi nu ar refuza o propunere pentru suma corectă. Conform ultimelor informaţii apărute în presă, se pare că gruparea franceză ar putea să pună pe masă aproximativ 85 de milioane de euro, plus alte 10 milioane de euro sub formă de bonusuri, ofertă ce ar fi pe placul celor de la Barcelona.

PSG vrea să-l aducă şi pe Yan Diomande, de la RB Leipzig

PSG tocmai l-a cedat pe Goncalo Ramos la AC Milan pentru 75 de milioane de euro, iar un alt jucător important ar putea să fie pe lista neagră. Bradley Barcola e nemulţumit că e rezervă la gruparea de pe Parc des Prines şi ar putea să plece şi el în această vară.