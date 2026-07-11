Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român

Vladislav Blănuță ar putea să plece de la Dinamo Kiev în această vară, după ce internaționalul român a acceptat oferta celor de la Levadiakos, echipa din Grecia preluată recent de Elias Charalambous. Elenii trebuie să se înțeleagă și cu formația din Ucraina pentru mutarea care se vrea a fi un împrumut pe un an cu opțiune de cumpărare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vladislav Blănuță este un jucător despre care s-a vorbit enorm de mult în ultimul an, încă de când a ajuns la Dinamo Kiev de la FCU Craiova pe două milioane de euro. Intrat într-un conflict cu fanii ucraineni de la bun început din cauza unor postări pro-ruse pe care le-a distribuit în trecut, internaționalul român de tineret a părut mereu pe picior de plecare, iar acest lucru s-ar putea produce în sfârșit.

Blănuță le-a spus “da” celor de la Levadiakos. De ce mai depinde mutarea

După un sezon petrecut în Ucraina în care a fost asociat cu un transfer la Dinamo București, se pare că Blănuță e extrem de aproape de a pleca tot într-o țară din afara României. Levadiakos, formația preluată de Elias Charalambous după plecarea de la FCSB, l-a convins pe Blănuță să semneze în Grecia, conform celor de la sport.ua, citați de digisport.ro.

Deși jucătorul a spus deja “da”, cele două cluburi trebuie să ajungă și ele la un acord. Levadiakos i-a trimis echipei din Kiev o ofertă de împrumut pe un sezon cu opțiune de cumpărare pe 800.000 de euro.

Sezonul trecut, Blănuță a adunat doar 11 meciuri pentru Dinamo Kiev și a marcat o singură dată, într-un duel din Conference League în care echipa sa a făcut scor contra celor de la Zrinjski Mostar, 6-0.