La Argentina da, la Anglia ba! Fază controversată în duelul cu Norvegia, de la Cupa Mondială

Andreas Schjelderup a reuşit să deschidă scorul în duleul dintre Norvegia şi Anglia, din sferturile Cupei Mondiale 2026, în minutul 36, după o fază care a fost începută cu un duel controversat între Patrick Berg, mijlocaşul de la Bodo/Glimt, şi Harry Kane, atacantul de la Bayern Munchen.

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Cupa Mondială continuă să producă spectacol, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY, însă în acelaşi timp avem şi faze controversate, aşa cum a fost pe tot parcursul turneului.

Harry Kane a cerut fault la faza în care Norvegia a deschis scorul contra Angliei

Un meci care a fost foarte echilibrat în primele 35 de minute a avut parte de o fază controversată, în urma căreia Andreas Schjelderup a înscris cu un şut centrare din partea stângă care l-a păcălit pe Jordan Pickford. Norvegienii au recuperat mingea după un duel între Patrick Berg şi Harry Kane, la mijlocul terenului, iar balonul a ajuns în câteva secunde la extreme nordicilor.

Atacantul englez a rămas întins pe gazon, acuzând o lovitură, însă Clement Turpin a rămas impasibil şi nu a fluierat nimic, ceea ce a facilitat faza din care nordicii au reuşit să marcheze. Nici după ce colegii din camera VAR au consultat faza şi au concluzionat că nu trebuie să intervină pentru a-l chema pe central să întoarcă decizia.

Golul Egiptului din duelul cu Argentina a fost anulat după o fază asemănătoare

Argentina şi Egipt s-au duelat în urmă cu câteva zile la Cupa Mondială, iar sud-americanii au câştigat, 3-2, la capătul unei partide ce produs mari discuţii. Pe când africanii aveau 1-0, aceştia au înscris prin Ziko, dar reuşita a fost anulată după ce din camera VAR a fost sesizat un fault la Martinez în momentul recuperării balonului.