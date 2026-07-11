A apărut verdictul specialistului după faza controversată din meciul Spania – Belgia, încheiat cu scorul de 2-1. Belgienii au cerut o lovitură de la 11 metri, în cadrul partidei care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Totul s-a întâmplat în minutul 62 al partidei de la Los Angeles. Atunci, Lukaku a fost căutat în careu de o centrare, însă mingea a fost respinsă de Laporte direct în mâna lui Rodri.

Care a fost verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1

Totuși, în opinia analistului Alfonso Perez Burrull, Michael Oliver a luat decizia corectă. Spaniolul este de părere că hențul lui Rodri nu se încadrează în categoria celor sancționabile.

„A fost pe aproape, însă nu este penalty. Mingea îl lovește într-o poziție naturală. Sunt de acord cu decizia lui Michael Oliver”, a spus Burrull, citat de marca.com.

Spania avea să dea lovitura în minutul 88 al partidei, prin Mikel Merino. Pentru elevii lui Luis de la Fuente urmează acum un duel „de foc”, cu Franța, în semifinalele Campionatului Mondial.