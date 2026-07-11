A apărut verdictul specialistului după faza controversată din meciul Spania – Belgia, încheiat cu scorul de 2-1. Belgienii au cerut o lovitură de la 11 metri, în cadrul partidei care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Totul s-a întâmplat în minutul 62 al partidei de la Los Angeles. Atunci, Lukaku a fost căutat în careu de o centrare, însă mingea a fost respinsă de Laporte direct în mâna lui Rodri.
Care a fost verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1
Totuși, în opinia analistului Alfonso Perez Burrull, Michael Oliver a luat decizia corectă. Spaniolul este de părere că hențul lui Rodri nu se încadrează în categoria celor sancționabile.
„A fost pe aproape, însă nu este penalty. Mingea îl lovește într-o poziție naturală. Sunt de acord cu decizia lui Michael Oliver”, a spus Burrull, citat de marca.com.
Spania avea să dea lovitura în minutul 88 al partidei, prin Mikel Merino. Pentru elevii lui Luis de la Fuente urmează acum un duel „de foc”, cu Franța, în semifinalele Campionatului Mondial.
Înlocuitorul lui Courtois a îngropat Belgia! Spania, calificare dramatică în semifinalele Cupei Mondiale. Merino, erou naţional
Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale, la capătul unui meci nebun la Los Angeles. Ibericii au învins Belgia cu 2-1 şi au ajuns în careul de aşi graţie unui gol marcat în minutul 88 de Mikel Merino, cel care a marcat golul calificării şi în meciul din optimi cu Portugalia.
În minutul 71, Thibaut Courtois a fost nevoit să iasă de pe teren din cauza unei accidentări. Vedeta celor de la Real Madrid a fost înlocuită de Senne Lammens, portarul lui Manchester United. Goalkeeper-ul de 24 de ani nu va uita însă niciodată această partidă.
Cubarsi a şutat din afara careului, iar Lammens a respins în faţă. Pe fază au fost atât Nico Williams, cât şi Mikel Merino, iar jucătorul lui Arsenal, care a adus victoria şi în meciul cu Portugalia, a trimis campioana europeană în semifinalele Cupei Mondiale pentru prima oară după 16 ani.
Imediat după acest gol, camerele TV l-au căutat pe Thibaut Courtois. Portarul lui Real Madrid a fost surprins pe banca de rezerve, resemnat, în timp ce fanii belgieni prezenţi pe arena din Los Angeles pleacă acasă cu inimile frânte.
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