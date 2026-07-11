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Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean

Radu Constantin Publicat: 11 iulie 2026, 17:00

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Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean

Colaj Mirel Rădoi - Gigi Becali / AntenaSport

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Apar noi detalii despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB. Atunci când a părăsit echipa după doar cinci meciuri, Gigi Becali spunea pe ce bani s-a înţeles tehicianul oltean cu Gaziantep.

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Becali a anunţat atunci că Mirel Rădoi va încasa un salariu de 900.000 pe an, iar la semnătură a mai încasat 100.000 de euro.

S-a vehiculat că acei bani ar fi trebuit să ajungă la Gigi Becali, drept compensaţii, dar Rădoi i-a păstrat pentru el. Întrebat pe tema acestei posibilităţi, latifundiarul a reacţionat atunci:

“Nu e adevărat (n.r. că Mirel Rădoi plătește daune compensatorii), nici 5 bani. Cum să iau eu bani? E posibil… Știu că-i dă lui 100.000 la semnătura. E posibil să fi cerut el, că trebuie să plătească 100.000 de euro. El nu mi-a spus asta. Când am avut alt antrenor, nu mai dau numele, a zis că el le zice că trebuie să dea un milion ca să plece. Nu mai are rost acum. Probabil, el… De 100.000 știu, dar o ia el, nu eu. Iau eu bani?”, a spus Becali.

Acum s-a aflat o altă informaţie. Potrivit Digi Sport, Mirel Rădoi i-a dat înapoi lui Gigi Becali toţi banii primiţi pentru perioada petrecută la FCSB.

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