Norvegia – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul giganţilor Erling Haaland şi Harry Kane

Norvegia şi Anglia se întâlnesc în sferturile de finală ale Campionatului Mondial 2026. Considerat unul dintre cele mai tari meciuri de la această ediţie, duelul se va disputa duminică, de la ora 00:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Chiar dacă ambele echipe au mai multe vedete incontestabile în primul 11, cel mai interesat duel va fi cu siguranţă cel al titanilor Erling Haaland şi Harry Kane. Nordicul a marcat deja 7 goluri, în timp ce starul lui Bayern Munchen are în cont 6 reuşite.

Norvegia – Anglia LIVE VIDEO, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial

Norvegia a avut o strategie interesantă legată de fazele superioare ale competiţiei. A preferat locul 2 în grupa Franţei, împotriva căreia Solbakken a trimis 10 rezerve. Nordicii au ajuns astfel în şaisprezecimi, unde au trecut greu de Coasta de Fildeş (2-1). A urmat uriaşa eliminare a Braziliei, în care Haaland a strălucit cu o dublă.

De partea ceaaltă, echipa lui Tuchel a început cu un spectaculos 4-2 cu Croaţia, urmat de un 0-0 neconvingător cu Ghana şi de un 2-0 cu Panama, pentru locul 1 în grupă. În fazele superioare, britanicii au eliminat DR Congo, 2-1, şi Mexic, 3-2.

Panică în cantonamentul Norvegiei

Norvegia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a învins Brazilia, scor 2-1, şi se pregăteşte de un meci uriaş împotriva Angliei. Cu trei zile înaintea duelului care va avea loc la Miami, jucătorii scandinavi au mari bătăi de cap.