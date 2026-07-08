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Norvegia – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul giganţilor Erling Haaland şi Harry Kane

Dan Roșu Publicat: 8 iulie 2026, 14:44

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Norvegia – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul giganţilor Erling Haaland şi Harry Kane

Erling Haaland - Getty Images

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Norvegia şi Anglia se întâlnesc în sferturile de finală ale Campionatului Mondial 2026. Considerat unul dintre cele mai tari meciuri de la această ediţie, duelul se va disputa duminică, de la ora 00:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Chiar dacă ambele echipe au mai multe vedete incontestabile în primul 11, cel mai interesat duel va fi cu siguranţă cel al titanilor Erling Haaland şi Harry Kane. Nordicul a marcat deja 7 goluri, în timp ce starul lui Bayern Munchen are în cont 6 reuşite.

Norvegia – Anglia LIVE VIDEO, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial

Norvegia a avut o strategie interesantă legată de fazele superioare ale competiţiei. A preferat locul 2 în grupa Franţei, împotriva căreia Solbakken a trimis 10 rezerve. Nordicii au ajuns astfel în şaisprezecimi, unde au trecut greu de Coasta de Fildeş (2-1). A urmat uriaşa eliminare a Braziliei, în care Haaland a strălucit cu o dublă.

De partea ceaaltă, echipa lui Tuchel a început cu un spectaculos 4-2 cu Croaţia, urmat de un 0-0 neconvingător cu Ghana şi de un 2-0 cu Panama, pentru locul 1 în grupă. În fazele superioare, britanicii au eliminat DR Congo, 2-1, şi Mexic, 3-2.

Panică în cantonamentul Norvegiei

Norvegia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a învins Brazilia, scor 2-1, şi se pregăteşte de un meci uriaş împotriva Angliei. Cu trei zile înaintea duelului care va avea loc la Miami, jucătorii scandinavi au mari bătăi de cap.

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Mai multe persoane din delegaţia Norvegiei, inclusiv jucători, s-au îmbolnăvit pe toată durata turneului final din Statele Unite, Canada şi Mexic. Atacantul Jorgen Strand Larsen a ratat meciul de deschidere, cu Irak, din cauza unei răceli, în timp ce Marcus Holmgren Pedersen a fost şi el indisponibil la meciul cu Brazilia.

Solbakken le-a dat liber jucătorilor săi după victoria cu Brazilia şi norvegienii sunt de părere că acest lucru ar avea de-a face cu situaţia actuală din cantonamentul Norvegiei. Potrivit publicaţiei dagbladet.no, mai mulţi jucători se confruntă cu probleme şi nu sunt apţi în acest moment.

Norvegia – Anglia | Echipele probabile

  • Norvegia (4-2-3-1): Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Ostigard – Berg, Berge – Sorloth, Odegaard, Nusa – Haaland.
  • Anglia (4-2-3-1): Pickford – Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane.
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