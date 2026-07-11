Home | Extra | Erling Haaland, dat de gol de iubita sa: “E puțin jenant că spun asta”. Ce fac cei doi într-o seară obișnuită
Foto

Erling Haaland, dat de gol de iubita sa: “E puțin jenant că spun asta”. Ce fac cei doi într-o seară obișnuită

Antena Sport Publicat: 11 iulie 2026, 14:09

Comentarii
Erling Haaland, dat de gol de iubita sa: “E puțin jenant că spun asta”. Ce fac cei doi într-o seară obișnuită
galerie foto Galerie (15)

Erling Haaland, alături de iubita sa, Isabel Haugseng Johansen / Instagram @erling

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Erling Haaland este unul dintre cei mai buni jucători de pe planetă la momentul actual, însă asta nu înseamnă că norvegianul este pasionat doar de fotbal. Recent, iubita sa, Isabel Haugseng Johansen, a dezvăluit că cei doi împart o pasiune pentru jocuri video.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Erling Haaland este o “bestie” când vine vorba de cum evoluează pe teren, dar atunci când trece la viața extra-sportivă, atacantul norvegian este ca orice alt om. Acest aspect a fost dezvăluit într-un interviu pentru un post norvegian chiar de iubita sa, Isabel Haugseng Johansen.

Haaland, un împătimit al jocurilor video

Dincolo de golurile înscrise pe teren și declarațiile războinice pe care le dă, lui Haaland îi plac și lui jocurile video. De asemenea, el și partenera sa nu se feresc să mănânce și alimente care nu sunt neapărat sănătoase pentru un sportiv de performanță, cum ar fi un kebap.

Eu pregătesc cina… O să fie puţin jenant că spun asta, dar îi plac jocurile video. Jucăm Minecraft împreună, construim case şi tot felul de chestii. Sau ne întoarcem acasă, la Bryne, şi comandăm kebap“, a dezvăluit Isabel Haugseng Johansen pentru postul NRK, conform news.ro.

Până la revenirea la jocurile video, Haaland se va lupta alături de colegii săi pentru un loc în semifinalele Cupei Mondiale. Norvegia dă peste Anglia în această noapte, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.

Reclamă
Reclamă

Gestul de milioane făcut de Haaland și iubita sa

Haaland și iubita sa sunt împreună de cinci ani de zile și au împreună și un copil. Recent, cei doi au făcut un gest extrem de emoționant pentru o familie al cărui băiat de doar șase ani pe nume Dennis, mare fan al atacantului norvegian, a decedat într-un accident de mașină.

Fotbalistul și partenera sa le-au trimis o scrisoare părinților lui Dennis, dar și un tricou de la naționala Norvegiei cu Haaland semnat de vârful lui Manchester City. Jucătorul de 25 de ani nu a ținut să facă gestul său public, însă tatăl lui Dennis a postat pe rețelele sociale pentru a-și arăta recunoștința față de el.

Dragă Mathias și Tiril, vă transmitem condoleanțe după decesul lui Dennis. În calitate de părinți și de familie, e imposibil să ne imaginăm prin ce trecem, dar vrem să știți că gândurile noastre sunt alături de voi în această perioadă dificilă.

Afacerea cu care Marian a dat lovitura: producţia s-a dublat într-un singur anAfacerea cu care Marian a dat lovitura: producţia s-a dublat într-un singur an
Reclamă

Știm că Dennis a iubit fotbalul. De aceea am vrut să vă transmite acest mesaj. Familia Haaland“, a fost mesajul transmis de Haaland și soția sa în scrisoare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Observator
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova – U Cluj! Fanii oltenilor au dat năvală la casele de bilete. Video
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova – U Cluj! Fanii oltenilor au dat năvală la casele de bilete. Video
13:53

VIDEOAlexandru Ișfan a plecat de la Farul! Cu cine a semnat jucătorul lui Gică Hagi. Prezentare inedită
13:42

Norvegia – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul giganţilor Erling Haaland şi Harry Kane
13:42

Probleme pentru Cristi Chivu! Inter, la un pas să rateze transferul colegului lui Darius Olaru. Care este motivul
13:36

Dinamo, victorie la limită cu o nou-promovată din Liga a 2-a. Un nou transfer a decis soarta meciului
13:09

Filipe Coelho, mesaj trașant pentru jucătorii săi înainte de Supercupa României: “Dincolo de matematică…”
12:55

Manchester City a dat lovitura! 15 milioane de euro pentru puștiul-minune de 17 ani
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 3 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 4 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 5 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român 6 Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1
Citește și