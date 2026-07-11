Erling Haaland, dat de gol de iubita sa: “E puțin jenant că spun asta”. Ce fac cei doi într-o seară obișnuită

Erling Haaland este unul dintre cei mai buni jucători de pe planetă la momentul actual, însă asta nu înseamnă că norvegianul este pasionat doar de fotbal. Recent, iubita sa, Isabel Haugseng Johansen, a dezvăluit că cei doi împart o pasiune pentru jocuri video.
Erling Haaland este o “bestie” când vine vorba de cum evoluează pe teren, dar atunci când trece la viața extra-sportivă, atacantul norvegian este ca orice alt om. Acest aspect a fost dezvăluit într-un interviu pentru un post norvegian chiar de iubita sa, Isabel Haugseng Johansen.
Haaland, un împătimit al jocurilor video
Dincolo de golurile înscrise pe teren și declarațiile războinice pe care le dă, lui Haaland îi plac și lui jocurile video. De asemenea, el și partenera sa nu se feresc să mănânce și alimente care nu sunt neapărat sănătoase pentru un sportiv de performanță, cum ar fi un kebap.
“Eu pregătesc cina… O să fie puţin jenant că spun asta, dar îi plac jocurile video. Jucăm Minecraft împreună, construim case şi tot felul de chestii. Sau ne întoarcem acasă, la Bryne, şi comandăm kebap“, a dezvăluit Isabel Haugseng Johansen pentru postul NRK, conform news.ro.
Până la revenirea la jocurile video, Haaland se va lupta alături de colegii săi pentru un loc în semifinalele Cupei Mondiale. Norvegia dă peste Anglia în această noapte, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.
Gestul de milioane făcut de Haaland și iubita sa
Haaland și iubita sa sunt împreună de cinci ani de zile și au împreună și un copil. Recent, cei doi au făcut un gest extrem de emoționant pentru o familie al cărui băiat de doar șase ani pe nume Dennis, mare fan al atacantului norvegian, a decedat într-un accident de mașină.
Fotbalistul și partenera sa le-au trimis o scrisoare părinților lui Dennis, dar și un tricou de la naționala Norvegiei cu Haaland semnat de vârful lui Manchester City. Jucătorul de 25 de ani nu a ținut să facă gestul său public, însă tatăl lui Dennis a postat pe rețelele sociale pentru a-și arăta recunoștința față de el.
“Dragă Mathias și Tiril, vă transmitem condoleanțe după decesul lui Dennis. În calitate de părinți și de familie, e imposibil să ne imaginăm prin ce trecem, dar vrem să știți că gândurile noastre sunt alături de voi în această perioadă dificilă.
Știm că Dennis a iubit fotbalul. De aceea am vrut să vă transmite acest mesaj. Familia Haaland“, a fost mesajul transmis de Haaland și soția sa în scrisoare.
🚨 BREAKING: In a beautiful show of compassion off the pitch, Erling Haaland has reached out to the family of a six-year-old fan whose life was tragically cut short in a traffic accident. Learning that he was little Dennis’s biggest idol, Haaland and his parents sent the grieving… pic.twitter.com/w6Qh3R2rjl
— THE SCORELINE (@THE_SCORELINE_X) July 9, 2026
- Un milionar care a avut lumea la picioare a numit decizia care i-a schimbat viața: “Am avut depresie severă”
- Veste proastă pentru Dinamo și FCSB! Arena Națională, din nou ocupată de un eveniment muzical
- Cine este, de fapt, deţinătoarea întregii averi de peste 100 de milioane de euro a lui Cristi Borcea!
- Eugen Trică, devastat după moartea lui Gabi Mureşan: “Încă tremur. E ceva de nedescris”
- Anunţul lui Rică Răducanu despre starea lui de sănătate, după accidentul în care s-a lovit la cap şi şi-a rupt două coaste!