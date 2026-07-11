Erling Haaland, dat de gol de iubita sa: “E puțin jenant că spun asta”. Ce fac cei doi într-o seară obișnuită

Erling Haaland este unul dintre cei mai buni jucători de pe planetă la momentul actual, însă asta nu înseamnă că norvegianul este pasionat doar de fotbal. Recent, iubita sa, Isabel Haugseng Johansen, a dezvăluit că cei doi împart o pasiune pentru jocuri video.

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Erling Haaland este o “bestie” când vine vorba de cum evoluează pe teren, dar atunci când trece la viața extra-sportivă, atacantul norvegian este ca orice alt om. Acest aspect a fost dezvăluit într-un interviu pentru un post norvegian chiar de iubita sa, Isabel Haugseng Johansen.

Haaland, un împătimit al jocurilor video

Dincolo de golurile înscrise pe teren și declarațiile războinice pe care le dă, lui Haaland îi plac și lui jocurile video. De asemenea, el și partenera sa nu se feresc să mănânce și alimente care nu sunt neapărat sănătoase pentru un sportiv de performanță, cum ar fi un kebap.

“Eu pregătesc cina… O să fie puţin jenant că spun asta, dar îi plac jocurile video. Jucăm Minecraft împreună, construim case şi tot felul de chestii. Sau ne întoarcem acasă, la Bryne, şi comandăm kebap“, a dezvăluit Isabel Haugseng Johansen pentru postul NRK, conform news.ro.

Până la revenirea la jocurile video, Haaland se va lupta alături de colegii săi pentru un loc în semifinalele Cupei Mondiale. Norvegia dă peste Anglia în această noapte, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.