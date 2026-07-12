Haaland, penalizat! Golul Norvegiei cu Anglia a fost anulat după intervenţia VAR

Confruntarea dintre Norvegia şi Anglia, din sferturile Cupei Mondiale 2026, a produs mai multe faze discutabile, iar în minutul 55 nordicii au înscris prin Heggem în urna unui corner, dar faza a fost întoarsă după o intervenţie din camera VAR.

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Aceasta fază a venit după ce trupa lui Haaland a deschis scorul în prima parte prin Andreas Schjelderup, în urma unei recuperări la care Harry Kane a cerut fault în momentul recuperării, la duelul cu Patrick Berg.

Gol anulat pentru Norvegia în duelul cu Anglia

Norvegia a început repriza secundă în atac şi după mai multe cornere succesive, Heggem a profitat de o respingere în faţă a lui Pickford şi a punctat cu un şut din apropiere, dar reuşita sa a fost anulată după intervenţia din camera VAR.

Clement Turpin a fost chemat să revadă faza, asta după ce Anglia a cerut fault la un duel al lui Elliot Anderson cu Erling Haaland, în care britanicul a căzut, iar în cele din urmă francezul a considerat că trebuie să întoarcă faza şi să fluiere fault în atac. Atacantul nu a protestat şi practic a recunoscut că a fost un duel discutabil în care a făcut parte.

Anderson a semnat cu Manchester City şi urmează să fie coleg cu Erling Haaland

Culmea, Elliot Anderson urmează să fie coleg cu Erling Haaland la Manchester City, asta după ce “Cetăţenii” au plătit aproximativ 120 de milioane de euro să-l transfere de la Nottingham Forest în această vară.