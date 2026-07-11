Home | Extra | Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!
Foto

Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!

Radu Constantin Publicat: 11 iulie 2026, 19:37

Comentarii
Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!
galerie foto Galerie (4)
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Simona Halep a mers la Wimbledon alături de iubitul milionar. Ea s-a afişat la finala feminină, dintre Karolina Muchova și Linda Noskova, alături de Dorin Mateiu – un cunoscut om de afaceri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei doi au stat chiar în spatele celebrei Kate Middleton.

Nu este pentru prima dată când Simona Halep este surprinsă alături de afaceristul care este cu 24 de ani mai în vârstă decât ea. Fostul lider WTA a încercat să ţină totul departe de lumina reflectoarelor, dar toate indiciile duc la faptul că ar fi într-o relaţie cu Dorin Mateiu.

Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.

Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.

Reclamă
Reclamă

În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.

“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.

 

O femeie luată ostatică într-un supermarket din Berlin a fost eliberată. Gestul şocant de la casa de marcatO femeie luată ostatică într-un supermarket din Berlin a fost eliberată. Gestul şocant de la casa de marcat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Observator
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Sfâșietor! Ce a putut posta cu o zi înainte să-și ia zilele fotbalistul de la Cupa Mondială
Fanatik.ro
Sfâșietor! Ce a putut posta cu o zi înainte să-și ia zilele fotbalistul de la Cupa Mondială
18:59

Real Madrid este la un pas să scrie istorie la Campionatul Mondial! Bellingham și Mbappe, marile speranțe
18:59

România s-a calificat în grupele principale la Campionatul European U20, după o victorie de senzaţie cu Israel!
18:51

Fotbalistul care a decis să semneze cu Dinamo la recomandarea lui Andrei Rațiu: “Un prieten foarte bun”
18:19

Câte abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru noul sezon. Record istoric
18:18

FIFA a mai scos la vânzare 1.000 de bilete pentru finala Mondialului! Cât poate să coste cel mai ieftin
18:00

“Națiunea noastră e în doliu” Reacţia ministrului Sportului din Africa de Sud după decesul lui Jayden Adams!
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 3 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 4 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 5 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 6 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român
Citește și