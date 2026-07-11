Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!

Simona Halep a mers la Wimbledon alături de iubitul milionar. Ea s-a afişat la finala feminină, dintre Karolina Muchova și Linda Noskova, alături de Dorin Mateiu – un cunoscut om de afaceri.
Cei doi au stat chiar în spatele celebrei Kate Middleton.
Nu este pentru prima dată când Simona Halep este surprinsă alături de afaceristul care este cu 24 de ani mai în vârstă decât ea. Fostul lider WTA a încercat să ţină totul departe de lumina reflectoarelor, dar toate indiciile duc la faptul că ar fi într-o relaţie cu Dorin Mateiu.
Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.
Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.
În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.
“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.
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