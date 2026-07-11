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Real Madrid este la un pas să scrie istorie la Campionatul Mondial! Bellingham și Mbappe, marile speranțe

Sebastian Ujica Publicat: 11 iulie 2026, 18:59

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Real Madrid este la un pas să scrie istorie la Campionatul Mondial! Bellingham și Mbappe, marile speranțe

Kylian Mbappe / Profimedia

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Campionatul Mondial din 2026 poate să rămână în istoria lui … Real Madrid! Echipa lui Jose Mourinho este la doar două goluri marcate de jucătorii săi la turneu de a deveni clubul cu cele mai multe reușite la un Mondial din istorie!

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Asta deși Real Madrid a avut doar 9 jucători la Campionatul Mondial în primă fază, înainte să îi transfere pe Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries și Bernardo Silva.

Real Madrid, aproape de record

Real avea deja garantat că va avea cel puțin un jucător în finala Mondialului încă dinainte de startul fazei sferturilor. Astfel, jucători precum Kylian Mbappe sau Jude Bellingham pot îmbunătăți actualul record al Realului.

Până în prezent, 17 goluri de la Campioanatul Mondial au fost marcate de jucătorii Realului. Recordul pentru un singur club la o ediție a turneului este de 18 goluri. Honved în 1954, Bayern Munchen în 2014 și Paris Saint-Germain în 2022 s-au oprit la acest prag.

În afara lui Mbappe și Bellingham, Vinicius și Arda Guler au mai contribuit cu goluri dintre jucătorii Realului înainte să fie eliminați. Cum Marc Cucurella și Ibrahima Konate marchează rar, recordul depinde în mare măsură de evoluțiile lui Mbappe și Bellingham. Însă semnele, până acum, sunt bune pentru Real care mai poate bifa un record fantastic.

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