Cristiano Ronaldo, campion mondial? Promisiunea făcută de Bruno: „Voi face totul pentru asta, pentru el!”

Căpitanul celor de la Manchester United, Bruno Fernandes, promite că va aduce Cupa Mondială la Lisabona în această vară. Iar principalul motiv este pentru a-l recompensa pe Cristiano Ronaldo!

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Promisiunea lui Bruno

Într-un interviu acordat lui Wayne Rooney pentru BBC, Bruno Fernandes a vorbit despre ce ar însemna ca Portugalia să câștige pentru prima dată în istorie o Cupă Mondială.

„Voi face tot ce ține de mine ca să-mi fac țara mândră. Să încheiem acest ultim Campionat Mondial alături de Cristiano Ronaldo, iar dacă l-am și câștiga, ar fi ceva incredibil. Sper din tot sufletul să reușim asta, nu doar pentru Portugalia, ci și pentru tot ce a însemnat Cristiano pentru fotbal și pentru lume” a spus Fernandes.

Bruno Fernandes are un sezon individual fantastic la Manchester United, asta după ce a fost la un pas să plece în Arabia Saudită vara trecută. În actuala stagiune a reușit 18 assist-uri, la un pas de recordul all-time al lui Thierry Henry, iar cei de la Man United au anunțat că nu va fi lăsat să plece în această vară indiferent de ofertele care vor veni.