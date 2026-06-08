Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic

Dinamo a trecut repede peste plecarea lui Zeljko Kopic, iar formaţia bucureşteană a anunţat deja aducerea lui Nuno Campos în locul tehnicianului croat.
Lusitanul urmează să fie prezentat oficial în această săptămână, însă el a început deja treaba şi a stabilit, împreună cu directorul sportiv, strategia pe care urmează să o aplice la formaţia bucureşteană.
Nuno Campos schimbă sistemul la Dinamo
Lui Zeljko Kopic i s-a reproşat de-a lungul ultimelor luni, în special, că nu este suficient de flexibil când vine vorba de stilul de joc şi că insistă să aibă aceleaşi idei tactice la fiecare meci, indiferent de adversar şi scor.
Totuşi, Nuno Campos vine cu o schimbare în ceea ce priveşte acest detaliu, portughezul find gata să aducă un nou sistem de joc. Astfel, după ce Zeljko Kopic a folosit un 4-3-3 în care Cătălin Cîrjan era mijlocaşul cel mai avansat, de multe ori, Campos va dori să mizeze pe un 4-4-2, în stil romb, care să producă mai mult dinamism şi mai multă mişcare în careul advers.
Astfel Dinamo urmează să ducă mai mulţi jucători în careul advers şi să aibă un stil de joc bazat mai mult pe atacuri verticale şi nu o posesie dominantă, aşa cum era în era lui Zeljko Kopic, când bucureştenii încercau să-şi adoarmă adversarii, nozează GSP.
Andrei Nicolescu, reproşuri pentru Zeljko Kopic
Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre schimbările pe care le vrea la Dinamo în noul sezon şi i-a reproşat subtil lui Kopic lipsa de versatilitate.
“Am spus când s-a terminat campionatul acesta că ne dorim ca anul viitor la Dinamo să se întâmple două lucruri mai bine: să putem lua decizii legate de transferuri mult mai ușor și mult mai rapid și să avem o fluență în acest lucru. Cred că am spus-o și cine a avut urechi să audă a înțeles în momentul ăla. Al doilea lucru pe care trebuie să-l schimbăm e ca Dinamo anul viitor să aibă versatilitate.
Asta înseamnă să se poată adapta în funcție de adversar, să poată contracara ce joacă adversarul. Cam asta ne dorim și asta vrem să implementăm la anul. Zilele astea, până la conferința de presă, e o perioadă destul de intensă în discuțiile dintre directorul sportiv, scouting și noul antrenor, și asistenții lui. Discuția este așa. Noi, de un an de zile, căutăm activ și în zona de antrenor, ca noi să fim pregătiți”, a declarat Andrei Nicolescu.
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