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Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan

Daniel Işvanca Publicat: 5 iunie 2026, 20:50

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Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan

Poliția / Profimedia

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Situație incredibilă petrecută pe străzile din județul Hunedoara. Florin Maxim, actualul antrenor al nou promovatei Corvinul, a fost prins băut la volan.

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Din cauza alcoolemiei ridicate, s-a dispus suspendarea permisului de conducere, iar tehnicianul s-a ales chiar și cu un dosar penal.

Florin Maxim, prins băut la volan! S-a întocmit dosar penal

Florin Maxim a reușit performanța de a promova alături de Corvinul Hunedoara în Liga 1, însă tehnicianul român are acum și probleme cu legea, după ce a fost oprit în trafic de poliție și a fost prins băut la volan.

Potrivit fanatik.ro, antrenorul nou promovatei a fost oprit de un filtru în localitatea Brad (județ Hunedoara), iar în urma testării la alcool a fost descoperit cu o alcoolemie destul de ridicată.

Din acest motiv, sursa citată menționează că măsurile luate au fost suspendarea permisului de conducere, ba mai mult, acesta s-a ales și cu un dosar penal.

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