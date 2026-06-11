UEFA aruncă manușa către FIFA! Anunțul făcut cu privire la arbitrul somalez interzis la Campionatul Mondial, Omar Artan

FIFA este luată la țintă din toate direcțiile după ce a acceptat decizia Statelor Unite de a refuza accesul arbitrului somalez, Omar Artan, de a participa la Campionatul Mondial. UEFA este ultima pe listă.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Omar Artan, arbitru la Supercupa Europei

UEFA a anunțat că Omar Artan va fi la centru la meciul dintre câștigătoarea UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, și câștigătoarea Europa League, Aston Villa. Partida de pe arena din Salzburg va avea loc pe 12 august.

„Omar Artan este un arbitru tânăr, dar deja foarte experimentat, care și-a demonstrat valoarea la cel mai înalt nivel al competițiilor organizate de Confederația Africană de Fotbal. Fotbalul există pentru a apropia oamenii, iar UEFA a dorit să își arate respectul față de Omar și față de calitățile sale remarcabile de arbitru, care i-au adus o nominalizare atât de prestigioasă. Îi sunt recunoscător prietenului meu, președintele CAF, Patrice Motsepe, pentru că a susținut cu entuziasm această inițiativă” a declarat președintele UEFA, Aleksander Ceferin.