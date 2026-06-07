Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”

Atacantul campioanei din Liga 1, Assad Al-Hamlawi, nu are de gând să plece de la echipă! Deși a primit o ofertă importantă din Egipt, jucătorul adus în urmă cu un an din Polonia vrea să lupte pentru a o duce pe Craiova în grupa de UEFA Champions League.

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De Assad Al-Hamlawi s-au interesat cei de la Al-Ahly Cairo, cea mai galonată echipă din Africă, echipă cu 12 trofee continentale.

Assad Al-Hamlawi vrea să rămână la Craiova

Agentul jucătorul a fost chiar contactat de către o televiziune din Egipt, însă a transmis clar că jurnaliștii de acolo că Al-Hamlawi vrea să rămână la Craiova.

„Atât eu, cât și Assad vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru acest transfer. În momentul de față însă, venirea în campionatul egiptean nu e în planurile jucătorului meu. Sper ca speculațiile, în această privință, să se încheie aici.

În acest moment, Al-Hamlawi e concentrat sută la sută pe ce urmează pentru el în tricoul Universității Craiova. Mai ales că echipa urmează să joace în preliminariile Champions League. Participarea în această competiție e motivul principal pentru care jucătorul nu vrea să părăsească fotbalul european, în acest moment. Ca să fie totul clar, vă spun că Al-Hamlawi vrea să joace, în continuare, în Europa în această etapă a carierei sale” a declarat impresarul lui Assad Al-Hamlawi pentru o televiziune din Egipt.