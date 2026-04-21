Cum arată Dallas, oraşul care găzduieşte 9 meciuri la World Cup! Argentina va juca aici 2 partide în grupă

Dallas va găzdui 9 meciuri de la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena. Campioana mondială Argentina va disputa aici două meciuri din grupă, cu Austria şi Iordania.

Dallas va fi gazda a 5 meciuri din grupele World Cup. Pe lângă cele două partide ale Argentinei, Dallas va găzdui şi duelul “de foc” dintre Anglia şi Croaţia. Totodată, una dintre semifinalele Campionatului Mondial din acest an se va disputa pe stadionul din Dallas, AT&T, care are o capacitate de 94.000 de locuri şi a fost inaugurat în 2009.

Dallas este centrul administrativ al statului Texas și cel de-al treilea cel mai populat oraș din acest stat, după Houston și San Antonio. Peste 1.3 milioane de persoane locuiesc în Dallas.