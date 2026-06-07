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Adi Ilie a anunţat care sunt cei 3 jucători ai viitorului naţionalei României: “Sper că Hagi şi-a dat seama”

Dan Roșu Publicat: 7 iunie 2026, 11:29

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Adi Ilie a anunţat care sunt cei 3 jucători ai viitorului naţionalei României: Sper că Hagi şi-a dat seama

Adrian Ilie - Antena Sport

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Adrian Ilie a fost impresionat de trei jucători ai naţionalei lui Gică Hagi, la partida câştigată de România, 2-1 cu Ţara Galilor.

David Matei, Florinel Coman şi Louis Munteanu sunt fotbaliştii pe care Cobra ar vrea să îi vadă şi în viitor la naţionala lui Gică Hagi. Primul a pasat decisiv la golul lui Rus, al doilea a deschis scorul pe Ghencea, iar Munteanu a marcat în Georgia.

Adi Ilie a anunţat care sunt cei 3 jucători ai viitorului naţionalei României

“Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor în ambele meciuri. Cred că asta pleacă de la antrenor în primul rând, pentru că este la primele convocări. Hagi începe să-i cunoască pe băieți.

În meciul de aseară au început puțin greu, s-a văzut poate unii dintre ei nu se cunosc, joacă prima dată împreună, dar cu cât meciul mergea înainte s-au echilibrat și au jucat un fotbal frumos

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Un plus pentru Matei (n.r. David Matei), Florinel Coman, Louis Munteanu. Mi-au plăcut, mi-a plăcut atitudinea lor. Sper că Hagi și-a dat seama de toți jucătorii pe care i-a avut la dispoziție. Mai sper ca toți să fie sănătoși, iar Hagi să aibă de unde să aleagă.”, a pus Adi Ilie, citat de fanatik.ro.

Hagi, sfat pentru Florinel Coman

Florinel Coman a deschis scorul în România Ţara Galilor, 2-1, iar Gică Hagi a avut un mesaj clar pentru fostul său jucător de la Viitorul. Regele susţine atacantul de 28 de ani trebuie găsească o echipă la care joace mai mult. Asta şi pentru a rămâne în circuitul naţionalei.

”Nu e încă 100%, dar a arătat mai bine decât în meciul cu Georgia, a făcut mai multe antrenamente şi l-am simţit că e mai bine. Trebuie să-şi găsească echipă şi joace, găsească un antrenor care îl iubească, o echipă care îl vrea.

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Un jucător are nevoie de o echipă. Dacă nu ai echipă, nu poţi joci singur. Trebuie să-şi găsească un antrenor care să-l placă şi să ştie ce potenţial are. Sper să găsească.

Am stat şi de vorbă cu el. I-am zis că e fundamental pentru el, pentru că e un jucător important al echipei naţionale, cu un anumit talent şi e păcat să ne pierdem aşa uşor jucătorii”, a declarat Hagi.

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