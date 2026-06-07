Adi Ilie a anunţat care sunt cei 3 jucători ai viitorului naţionalei României: “Sper că Hagi şi-a dat seama”

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Adrian Ilie a fost impresionat de trei jucători ai naţionalei lui Gică Hagi, la partida câştigată de România, 2-1 cu Ţara Galilor.

David Matei, Florinel Coman şi Louis Munteanu sunt fotbaliştii pe care Cobra ar vrea să îi vadă şi în viitor la naţionala lui Gică Hagi. Primul a pasat decisiv la golul lui Rus, al doilea a deschis scorul pe Ghencea, iar Munteanu a marcat în Georgia.

Adi Ilie a anunţat care sunt cei 3 jucători ai viitorului naţionalei României

“Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor în ambele meciuri. Cred că asta pleacă de la antrenor în primul rând, pentru că este la primele convocări. Hagi începe să-i cunoască pe băieți.

În meciul de aseară au început puțin greu, s-a văzut că poate unii dintre ei nu se cunosc, joacă prima dată împreună, dar cu cât meciul mergea înainte s-au echilibrat și au jucat un fotbal frumos