Nuno Campos trece direct la treabă! Primul lucru pe care îl face noul antrenor de la Dinamo. Kopic, și el implicat

Dinamo și-a găsit antrenor după plecarea lui Zeljko Kopic, iar acesta este Nuno Campos, portughezul semnând un contract valabil pe doi ani. La scurt timp după ce s-a înțeles cu alb-roșiii, lusitanul a luat o primă decizie și a cerut o întâlnire cu fostul tehnician al “câinilor” pentru a afla mai multe detalii despre clubul pe care urmează să-l preia.

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Dinamo a stat o singură zi fără antrenor, în contextul în care clubul a anunțat vineri despărțirea de Zeljko Kopic. Nuno Campos, antrenorul care i-a fost timp de 13 ani secund lui Paulo Fonseca la cluburi precum FC Porto, AS Roma sau Șahtior Donețk, îi va prelua pe “câini” și va fi prezentat oficial pe 11 iunie.

Nuno Campos se întâlnește cu Zeljko Kopic pentru a afla cât mai multe detalii legate de Dinamo

Tehnicianul de 51 de ani și-a făcut deja planul pentru mandatul său pe banca lui Dinamo, iar prima decizie luată a fost să se întâlnească alături de Zeljko Kopic, potrivit gsp.ro. Croatul aflat în acest moment în vacanță cu familia sa se va întoarce curând în România, iar atunci va avea ocazia să se vadă cu succesorul său de la formația alb-roșie.

Scopul discuției planificate este unul clar: Nuno Campos vrea să afle de la Kopic cât mai multe detalii despre Dinamo. Croatul are posibilitatea să îi ofere multe informații “din culise”, ținând cont că a fost antrenorul alb-roșiilor în ultimii doi ani și jumătate.

Nuno Campos va începe munca propriu-zisă alături de Dinamo pe 15 iunie, iar debutul său va avea loc pe 17 iunie, când alb-roșiii întâlnesc într-un amical polonezii de la Gornik Leczna.