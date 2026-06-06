OFICIAL | Nuno Campos, înlocuitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo. Anunţul clubului

După despărțirea de croatul Zeljko Kopic, Dinamo a ajuns la un acord cu noul antrenor. Oficialii din Ştefan cel Mare au bătut palma cu Nuno Campos.
Tehnicianul lusitan a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani cu formaţia bucureşteană.
Dinamo a anunţat aducerea lui Nuno Campos
“Bine ai venit, Nuno Campos! Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul lusitan Nuno Campos pentru a prelua banca tehnică! Noul antrenor a semnat o înțelegere pe o perioadă de două sezoane, până la data de 30.06.2028.
În cariera sa, Nuno Campos a făcut parte din stafful lui Paulo Fonseca începând cu anul 2009 și până în 2021, perioadă în care a pregătit echipe precum Porto, Braga, Șahtior Donețk sau AS Roma, câștigând mai multe trofee: Cupa Portugaliei, Supercupa Portugaliei, Campionatul Ucrainei și Cupa Ucrainei.
În ultimul sezon, noul nostru antrenor a pregătit echipa de primă ligă maghiară Zalaegerszeg, unde a obținut cel mai bun rezultat al echipei de la revenirea în prima ligă din 2019 până în prezent, locul 5 în campionat, și a dus echipa până în finala Cupei Ungariei”, a fost anunţul celor de la Dinamo.
Ce obiectiv are Nuno Campos la Dinamo
Ca antrenor principal el a stat pe banca celor de la Zalaegerszeg, dar ca secund a bifat în carieră cluburi importante. Paços Ferreira, Porto, Şahtior, Braga sau Roma sunt cluburile uriaşe unde a fost “secund”.
Mare parte din cariera de antrenor și-a petrecut-o ca secund al lui Paulo Fonseca, actualul antrenor al celor de la Lyon. Ca antrenor secund are 3 titluri și Cupe ale Ucrainei, o Supercupă a Ucrainei, o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă a Portugaliei cu Porto.
„Da, am semnat cu Nuno Campos. Știe dimensiunile clubului și pretențiile noastre. Ne-am asumat împreună obiectivele pentru sezonul următor, care este clasarea echipei pe locurile 1-3”, a confirmat lu Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, pentru sursa menţionată.
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