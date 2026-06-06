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Hansi Flick, lovitură de geniu! Barca rezolvă o problemă uriașă după Mondial cu doar 10 milioane de euro

Sebastian Ujica Publicat: 6 iunie 2026, 9:21

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Hansi Flick, lovitură de geniu! Barca rezolvă o problemă uriașă după Mondial cu doar 10 milioane de euro

Hansi Flick, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

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Catalanii de la Sport anunță o nouă mutare pregătită de FC Barcelona pe piața transferurilor: Alejandro Grimaldo, de la Bayer Leverkusen. Acesta ar urma să fie disponibil în această vară pentru o sumă modestă, de doar 10 milioane de euro.

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Grimaldo este unul dintre cei mai buni jucători prezenți la Mondial care intră în ultimul an de contract în această vară.

Crescut la La Masia, star la Leverkusen

Grimaldo a făcut primii pași în fotbal chiar la academia Barcelonei, La Masia, înainte să plece la Benfica în 2016. În Portugalia a făcut pasul la seniori, iar apoi a fost remarcat de Bayer Leverkusen, cea care l-a adus gratis în 2023.

În Bundesliga, Grimaldo a devenit unul dintre cei mai buni fundași stânga din lume, mai ales în ceea ce privește contribuțiile la gol: 10 goluri și 13 pase în primul sezon, apoi alte 10 contribuții în sezonul de titlu pentru Leverkusen. În ultima stagiune, Grimaldo a reușit câte 8 goluri și 8 assist-uri.

La 30 de ani, Grimaldo este văzut ca un jucător cu experiență care să întărească flancul stâng al defensivei, în condițiile în care statutul lui Alejandro Balde nu mai este la fel de puternic ca în trecut din cauza fluctuațiilor din evoluții. Iar readucerea lui Joao Cancelo este și ea problematică.

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Cu doar un an de contract rămas, cei de la Leverkusen preferă să-l vândă în această vară decât să-l piardă fără niciun ban. Grimaldo este convocat la naționala Spaniei și va lupta pentru postul de titular cu Marc Cucurella de la Chelsea. De Grimaldo se interesează și Atletico Madrid.

 

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