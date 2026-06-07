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Cupa Mondială 2026, fără precedent în istoria fotbalului. Decizia extremă pe care toate echipele vor să o ia

Mihai Alecu Publicat: 7 iunie 2026, 12:36

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Cupa Mondială 2026, fără precedent în istoria fotbalului. Decizia extremă pe care toate echipele vor să o ia

Probleme la Cupa Mondială din cauza temperaturilor ridicate. Foto: Gettyimages

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Cupa Mondială 2026 urmează să înceapă joi, pe 11 iunie, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, însă echipele participante sunt încă în pline discuții pentru a evita o mare problemă înainte de turneul final.

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Căldura care este anunțată pe mai multe stadioane de peste ocean pune în dificultate staffurile formațiilor, iar o decizie drastică ar putea să fie luată, fără precedent în istoria fotbalului.

Rezervele ar putea să vadă meciurile de la Cupa Mondială din vestiar

Temperaturile extreme prognozate pentru Cupa Mondială găzduită de Statele Unite în această vară determină mai multe echipe naționale să ia în calcul măsuri neobișnuite pentru protejarea jucătorilor. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, rezervele ar putea urmări meciurile din interiorul vestiarelor, în loc să stea pe banca tehnică expusă căldurii sufocante.

Decizia vine pe fondul îngrijorărilor legate de sănătatea și performanța sportivilor, în condițiile în care temperaturile ridicate pot crește riscul de deshidratare și epuizare. Oficialii mai multor selecționate analizează soluții pentru a limita timpul petrecut de jucători în soare, mai ales în timpul partidelor disputate la orele de vârf.

În scenariul propus, jucătorii de rezervă ar rămâne în vestiar pe durata meciului, beneficiind de temperaturi controlate și condiții mai confortabile. Atunci când stafful tehnic decide efectuarea unei schimbări, un membru al echipei de antrenori ar merge în vestiar pentru a-i anunța pe fotbaliști că trebuie să înceapă încălzirea.

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Ce temperaturi sunt estimate că vor fi la Cupa Mondială

Meteorologii estimează că, pe durata Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic și Canada, unele dintre orașele-gazdă ar putea înregistra temperaturi care depășesc frecvent 30-35 de grade Celsius la orele de disputare a meciurilor. În special în zone precum Texas, Florida sau sud-vestul țării, combinația dintre căldura ridicată și umiditatea crescută poate crea condiții dificile atât pentru jucători, cât și pentru spectatori, crescând riscul de deshidratare și epuizare termică.

Specialiștii atrag atenția că temperatura resimțită la nivelul gazonului este adesea cu câteva grade mai mare decât cea indicată de termometrele oficiale, mai ales pe stadioanele expuse direct la soare. Din acest motiv, organizatorii și echipele participante monitorizează cu atenție prognozele meteo și iau în calcul măsuri suplimentare de protecție, precum pauze de hidratare mai frecvente, zone umbrite pentru jucători și adaptarea programului de pregătire în funcție de condițiile climatice.

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