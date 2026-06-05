Jurnal Antena Sport | Cel mai rău din Chișinău
Constantin Rusu este moldoveanul care bate tot în ringul de kickboxing. Și un campion din Glory a pierdut cu el. Omul se laudă cu recorduri și pe baltă, la pescuit.
Constantin Rusu este moldoveanul care bate tot în ringul de kickboxing. Și un campion din Glory a pierdut cu el. Omul se laudă cu recorduri și pe baltă, la pescuit.
Jurnal Antena Sport | Zi de mare sărbătoareJurnal Antena Sport | Zi de mare sărbătoare
Jurnal Antena Sport | Cel mai rău din ChișinăuJurnal Antena Sport | Cel mai rău din Chișinău
Jurnal Antena Sport | E all-in la MondialJurnal Antena Sport | E all-in la Mondial
Jurnal Antena Sport | CSM e la o palmă de trofeuJurnal Antena Sport | CSM e la o palmă de trofeu
Jurnal Antena Sport | Lovitură de teatru cu KopicJurnal Antena Sport | Lovitură de teatru cu Kopic