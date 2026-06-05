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Jurnal Antena Sport | Cel mai rău din Chișinău

Constantin Rusu este moldoveanul care bate tot în ringul de kickboxing. Și un campion din Glory a pierdut cu el. Omul se laudă cu recorduri și pe baltă, la pescuit.

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