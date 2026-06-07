Și-a anunțat plecarea de la Dinamo și are deja oferta pe masă

Dinamo s-a despărțit deja de mai mulți jucători în această vară, iar unul dintre aceștia ar putea să fie adversar al “câinilor” în viitorul sezon de Liga 1.

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Bucureștenii continuă să facă curățenie în lot și fotbaliștii care nu au convins sunt lăsați să plece, chiar dacă, cum este cazul lui Valentin Țicu, au strâns puține minute jucate.

Valentin Țicu, dorit în Liga 1

Valentin Țicu, unul dintre jucătorii de care Dinamo s-a despărțit la finalul sezonului, este aproape să își găsească rapid o nouă echipă. Fundașul stânga de 26 de ani a devenit liber de contract după ce clubul din Ștefan cel Mare a decis să nu îi prelungească înțelegerea, însă interesul pentru serviciile sale nu a întârziat să apară.

Fotbalistul a petrecut doar șase luni la Dinamo, perioadă în care a adunat opt apariții și puțin peste 200 de minute pe teren. Concurența puternică de pe postul său și planurile conducerii pentru sezonul viitor au făcut ca aventura sa în tricoul alb-roșu să se încheie mai repede decât și-ar fi dorit.

Țicu revenise în circuitul competițional după o perioadă extrem de dificilă, marcată de accidentări grave și mai multe intervenții chirurgicale la genunchi. Chiar dacă din punct de vedere fizic este considerat apt, Dinamo a ales să caute o altă variantă pentru stagiunea viitoare.