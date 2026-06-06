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Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum

Radu Constantin Publicat: 6 iunie 2026, 17:19

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Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum
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Gică Hagi este mereu discret cu viaţa personală, dar în tinereţe el a trecut printr-un divorţ, cu detalii care par acum de-a dreptul şocante. Leni Celnicu a fost prima soţie a lui Gică Hagi, dar cei doi au pus căsniciei destul de rapid. În memoria publicului rămâne motivul despărţirii dintre cei doi. Gigi Becali a invocat atunci că Leni întârzia cu pâinea la masă sau îi punea miere în ceai.

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Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soţie de care Gică Hagi a divorţat

Ceea ce mulți nu știu despre viața personală a lui Gică Hagi este că acesta a mai fost căsătorit în tinerețe cu o altă femeie. El și actuala lui soție, Marilena, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 30 de ani. Înainte ca ei să se cunoască Gică Hagi a fost căsătorit cu Leni Celnicu, care a fost prima soție a celebrului antrenor. După 4 ani de relație, el și soția lui de atunci, Leni, au decis să pună punct căsniciei și să meargă pe drumuri separate. Divorțul dintre selecționer și Leni Celnicu a fost unul intens mediatizat.

Ea este femeia care a divorţat de Gică Hagi
Leni Celnicu a fost căsătorită doi ani cu Gică Hagi

Leni Celnicu s-a ales cu 300.000 de dolari la divorţ

Gică Hagi și Leni Celnicu s-au căsătorit în 1990, au format un cuplu timp de 4 ani, dintre care doar un an au fost căsătoriți. Atunci când au făcut partajul, Leni, o machedoancă din Constanța, a primit 300.000 de dolari, sumă colosală la acea vreme, scrie Antena 1. Separarea dintre ei nu a fost deloc una ușoară. Antrenorul a depus atunci actele pentru desfacerea mariajului la mai multe instanțe de judecată din țară, dar acțiunea i-a fost respinsă. Apoi el a încercat la tribunalele din Oradea, Brașov și apoi din nou la București și a reușit într-un final să primească actele de divorț semnate.

Cei doi au semnalat nepotrivire de caracter și neînțelegeri. De asemenea, celebrul sportiv a mai notat în cererea de divorț că soția lui întârzia cu pâinea la masă și că îi punea miere în cafea în loc de zahăr, așa cum prefera el.

Leni Celnicu lucrează în domeniu bancar

Leni Celnicu a folosit banii primiţi de la hagi pentru a-și cumpăra un apartament și o mașină și a decis să își reia studiile universitare. Leni s-a întors la Madrid acolo unde începuse inițial să studieze la Facultatea de Finanțe și Bănci. După o vreme, Leni Celnicu s-a întors în țară și a început să lucreze în domeniul bancar, bucurându-se de un salariu destul de mare. Apăruseră speculații potrivit cărora ea ar fi avut la acea vreme un salariu de 8000 de euro lunar. După ce s-a simțit din nou pregătită să iubească, Leni și-a refăcut viața alături de Ovidiu, un bărbat din Constanța, cu care s-a căsătorit în 2004, potrivit Fanatik.

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Leni Celnicu este căsătorită şi are doi copii

Cei doi au în prezent doi copii și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună, bucurându-se de o relație armonioasă. Atât Leni, cât și soțul ei activează în domeniul bancar. Ei au preferat să își țină viața personală departe de ochii presei și nu se cunosc prea multe detalii despre viețile lor.

„Ne cunoaștem de aproape 18 ani, avem aceeași prieteni, iar de un an suntem împreună. Ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt, așa că ceea ce se întâmplă astăzi este un lucru firesc. Ne iubim prea mult pentru a sta departe unul de celălalt”, declara în trecut Leni Celnicu pentru revista VIP.

 

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