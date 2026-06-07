Home | Fotbal | Liga 1 | O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos

O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos

Mihai Alecu Publicat: 7 iunie 2026, 8:47

Comentarii
O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos

Andrei Nicolescu a anunțat strategia lui Dinamo. Foto: Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, prezent la partida amicală disputată de România cu Țara Galilor, a vorbit despre strategia pe care o are clubul bucureștean în această perioadă de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trupa bucureșteană a trecut printr-o schimbare importantă, asta după ce Zeljko Kopic a hotărât să plece de la echipă și a fost înlocuit cu Nuno Campos, iar acum, cu noul antrenor, se conturează planurile pentru noua stagiune.

Andrei Nicolescu spune că Eddy Gnahore ar putea să rămână la Dinamo

Mai mulți jucători se află la final de contract cu Dinamo și ar urma să plece de la formația bucureșteană. De altfel, Valentin Țicu și Georgi Milanov au anunțat public că nu vor mai continua la formația alb-roșie, iar acum Andrei Nicolescu confirmă despărțirea de aceștia.

Oficialul lui Dinamo dezvăluie că mai sunt jucători care se află la final de angajament și nu-și vor prelungi șederea în Ștefan cel Mare. Jordan Ikoko, adus vara trecută, urmează să-și caute echipă și el.

”Cei care și-au terminat contractul, cam toți în afară de Eddy Gnahore, pleacă 100%. Aici contează și părerea noului antrenor. Până la conferința de prezentare vor fi discuții intense între toți cei din club”, a spus Andrei Nicolescu pentru Digi Sport.

Reclamă
Reclamă
  • Kennedy Boateng a plecat și e de la Dinamo și urmează să semneze cu o formație din zona arabă.

Schimbarea pe care Nuno Campos o aduce la Dinamo

Conform informațiilor apărute în presă, se pare că șefii lui Dinamo au fost încântați de faptul că Nuno Campos aduce idei diferite față de Zeljko Kopic. Lusitanul dă credit tinerilor și are o reputație de tehnician care ajută la dezvoltarea acestora, lucru care se potrivește cu ceea ce-și dorește trupa alb-roșie în noua stagiune.

Au existat discuții, mai ales în ultimul sezon, despre momente în care Zeljko Kopic putea să se bazeze mai mult pe jucătorii tineri aflați în lot, însă croatul a fost mai conservator și a preferat să folosească fotbaliștii cu experiență.

Medic rezident, găsit mort în baie la Spitalul Floreasca. Intrase în gardă de dimineațăMedic rezident, găsit mort în baie la Spitalul Floreasca. Intrase în gardă de dimineață
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
Observator
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
Adi Ilie a numit cei 3 jucători care nu au voie să lipsească din naționala României: „Sper că Gică Hagi și-a dat seama”. Marius Mitran a intervenit!
Fanatik.ro
Adi Ilie a numit cei 3 jucători care nu au voie să lipsească din naționala României: „Sper că Gică Hagi și-a dat seama”. Marius Mitran a intervenit!
11:29

Adi Ilie a anunţat care sunt cei 3 jucători ai viitorului naţionalei României: “Sper că Hagi şi-a dat seama”
11:23

28.000.000 de euro: tânărul de doar 18 ani, transfer record în Premier League!
11:12

Marc Marquez, victorie în cursa de sprint a Marelui Premiu MotoGP al Ungariei
10:32

CSM Bucureşti – Brest LIVE SCORE (16:00). Duel pentru bronz, în Liga Campionilor
10:10

OFICIAL | De neoprit! Campioana transferurilor din Liga 1 a anunțat un nou jucător adus
10:01

VIDEOMessi a văzut de pe bancă golul de PlayStation al Argentinei. Lautaro Martinez, evoluţie stelară înainte de World Cup
Vezi toate știrile
1 OFICIAL | Nuno Campos, înlocuitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo. Anunţul clubului 2 Starul Universităţii Craiova, pe lista echipei care a făcut spectacol în Champions League! 3 Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum 4 Nuno Campos trece direct la treabă! Primul lucru pe care îl face noul antrenor de la Dinamo. Kopic, și el implicat 5 Hansi Flick, lovitură de geniu! Barca rezolvă o problemă uriașă după Mondial cu doar 10 milioane de euro 6 Anunţul lui Ioan Ovidiu Sabău despre Denis Alibec, după ce a fost prezentat oficial la Farul
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat