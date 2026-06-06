Starul Universităţii Craiova, pe lista echipei care a făcut spectacol în Champions League!

Universitatea Craiova a reuşit să câştige titlul în Liga 1, iar mai mulţi fotbalişti antrenaţi de Filipe Coelho s-au remarcat şi sunt acum pe lista unor cluburi puternice din străinătate.
Clubul din Bănie ar putea să se despartă de unul dintre fotbaliştii care au fost aduşi în vara trecută, Assad Al Hamlawi, cel care a atras atenţia multor grupări puternice din afara României, inclusiv formaţii care au jucat în Champions League.
Assad Al Hamlawi ar putea pleca de la Universitatea Craiova
Atacantul din Palestina ar putea să plece în perioada următoare de la Universitatea Craiova, asta după ce discuţiile pentru transferul său s-au accelarat în ultimul timp. Echipa care este supranumită “Real Madrid din Africa”, Al Ahly Cairo, este aproape să bată palma pentru a-l lua din Bănie pe Assad Al Hamlawi.
Egiptenii oferă un salariu uriaş pentru fotbalistul oltenilor, de 1,5 milioane de dolari pe sezon, însă cu toate acestea ar putea să aibă probleme în a finaliza afacerea, asta pentru că de serviciile jucătorului se interesează inclusiv cei de la Club Brugge, echipă care a jucat în Champions League în ultimul sezon.
De altfel, pe lângă campioana Belgiei, ar mai fi alte 3 cluburi care ar putea să reprezinte o variantă de transfer pentru jucătorul din Palestina. Două dintre fostele adversare ale Universităţii Craiova din Conference League sunt şi ele în cursă, Mainz şi AEK Atena, plus Legia Varşovia, notează Sport.ro.
Club Brugge a impresionat în Liga Campionilor
Club Brugge a reuşit în ultimii ani să se impună inclusiv la nivel european ca fiind o formaţie puternică, iar ultimul sezon din Liga Campionilor a venit ca o confirmare a acestui lucru. Belgieii au învins-o categoric în play-off, pe Rangers, 3-1 în deplasare şi 6-0 acasă, după care a avut rezultate bune şi la nivel de grupe.
Cei de la Brugge au remizat cu Barcelona, 3-3, şi au strâns 10 puncte, reuşind calificarea în faza eliminatorie, acolo unde au pierdut dubla cu Atletico Madrid. Totuşi, formaţia belgiană a rămas în memoria suporterilor pentru stilul expansiv arătat şi datorită acestui lucru mai mulţi jucători sunt în discuţii pentru a prinde transferuri de top.
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