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Curaçao, victorie la scor înainte de debutul la Campionatul Mondial contra Germaniei! 15.000 de fani, în delir

Dan Roșu Publicat: 7 iunie 2026, 13:06

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Curaçao, victorie la scor înainte de debutul la Campionatul Mondial contra Germaniei! 15.000 de fani, în delir

Curacao - Profimedia Images

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Mii de fani au sărbătorit sâmbătă echipa naţională a Curaçao, după victoria cu 4-0 în meciul amical împotriva ţării vecine, Aruba.

A fost ultima lor repetiţie înainte de plecarea spre Statele Unite, unde mica naţiune caraibiană va concura în prima sa Cupă Mondială.

Curaçao, victorie înainte de debutul la Campionatul Mondial

Duminica viitoare (ora 20:00) vor înfrunta Germania în Grupa E, înainte de a juca împotriva Ecuadorului şi Coastei de Fildeş.

Festivităţile au început pe un stadion Ergilio Hato arhiplin din Willemstad, capitala ţării, unde aproape 15.000 de spectatori au fost martori la victoria răsunătoare a echipei supranumite Valul Albastru”.

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Cu o suprafaţă de doar 444 km² şi o populaţie de aproximativ 160.000 de locuitori, Curaçao a devenit cea mai mică ţară din istorie care s-a calificat pentru un turneu final al Cupei Mondiale.

Sub îndrumarea experimentatului antrenor olandez Dick Advocaat (78 de ani), echipa şi-a asigurat un loc la Cupa Mondială, rămânând neînvinsă în zece meciuri, cu şapte victorii şi trei remize.

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Advocaat demisionase din funcţie în februarie pentru a-şi îngriji fiica bolnavă, înainte de a reveni la conducerea echipei naţionale în mai, după scurtul mandat al compatriotului său Fred Rutten.

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