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Jurnal Antena Sport | David, file de poveste!

De ziua vecinilor, David Popovici i-a scos la joacă pe cei mai mici fani din complexul în care locuieşte, dar mai întâi le-a citit poveşti.

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