Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu, reproșuri pentru Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo: “Cine a avut urechi a înțeles”

Andrei Nicolescu, reproșuri pentru Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo: “Cine a avut urechi a înțeles”

Mihai Alecu Publicat: 7 iunie 2026, 11:51

Comentarii
Andrei Nicolescu, reproșuri pentru Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo: Cine a avut urechi a înțeles

Andrei Nicolescu, reproșuri pentru Zeljko Kopic. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dinamo a trecut printr-o schimbare importantă în această vară, când Zeljko Kopic a fost înlocuit cu Nuno Campos, un antrenor portughez care a fost în trecut secund pe la mai multe echipe de top din Europa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Președintee lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a anunțat că formația bucureșteană are de un an o listă cu antrenori pe care îi urmărește îndeaproape, tocmai pentru a nu exista surprize în momentul unei schimbări a băncii tehnice.

Andrei Nicolescu a vorbit despre aducerea lui Nuno Campos la Dinamo

Totodată, oficialul lui Dinamo aduce reproșuri subtile lui Zeljko Kopic, lăsând de înțeles că nu a fost foarte decis când a venit vorba de transferuri și nici nu a avut o adaptabilitate mare la nivel tactic în anumite partide.

“Am spus când s-a terminat campionatul acesta că ne dorim ca anul viitor la Dinamo să se întâmple două lucruri mai bine: să putem lua decizii legate de transferuri mult mai ușor și mult mai rapid și să avem o fluență în acest lucru. Cred că am spus-o și cine a avut urechi să audă a înțeles în momentul ăla. Al doilea lucru pe care trebuie să-l schimbăm e ca Dinamo anul viitor să aibă versatilitate.

Asta înseamnă să se poată adapta în funcție de adversar, să poată contracara ce joacă adversarul. Cam asta ne dorim și asta vrem să implementăm la anul. Zilele astea, până la conferința de presă, e o perioadă destul de intensă în discuțiile dintre directorul sportiv, scouting și noul antrenor, și asistenții lui. Discuția este așa. Noi, de un an de zile, căutăm activ și în zona de antrenor, ca noi să fim pregătiți.

Reclamă
Reclamă

Ce reproșuri are Andrei Nicolescu pentru Zeljko Kopic

Asta n-are legătură cu relația cu antrenorul actual. Noi tot timpul am dovedit că am susținut antrenorul în orice împrejurare și faptul că domnul Kopic a rămas doi ani și jumătate dovedește faptul că am făcut toate eforturile ca el să aibă la dispoziție tot ce și-a dorit ca să facă performanță.

Așa va fi și cu următorul antrenor, așa a fost și cu Ovidiu Burcă. Din perspectiva asta, de un an de zile clubul se reorganizează și în ceea ce privește scoutingul de antrenori. Căutăm în mod activ antrenori care să se muleze pe filozofia lui Dinamo, îi avem în radar”, a spus Andrei Nicolescu pentru Digi Sport.

Medic rezident, găsit mort în baie la Spitalul Floreasca. Intrase în gardă de dimineațăMedic rezident, găsit mort în baie la Spitalul Floreasca. Intrase în gardă de dimineață
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
Observator
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
Ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Ce planuri are Giovanni Becali: „Să se ducă la Palat cu oferta”
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Ce planuri are Giovanni Becali: „Să se ducă la Palat cu oferta”
15:16

OFICIAL Petrolul a anunţat numele noului antrenor al echipei
15:09

Frederic Vasseur a revenit în paddock la Marele Premiu de la Monaco, după ce sâmbătă ajunsese în spital
15:01

Răsturnare de situație: jucătorul considerat transferat la FCSB semnează cu altă echipă!
14:27

CSM Bucureşti, înfrângere dramatică după prelungiri în finala Ligii Campionilor U17
14:25

Andrei Nicolescu, anunț despre plecarea de la Dinamo: “Mandatul meu e pe masa acționarilor”
14:06

Internaționalul român, negocieri avansate pentru transfer: “Un club puternic!”. Echipa care insistă
Vezi toate știrile
1 OFICIAL | Nuno Campos, înlocuitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo. Anunţul clubului 2 Starul Universităţii Craiova, pe lista echipei care a făcut spectacol în Champions League! 3 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 4 Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum 5 Nuno Campos trece direct la treabă! Primul lucru pe care îl face noul antrenor de la Dinamo. Kopic, și el implicat 6 Anunţul lui Ioan Ovidiu Sabău despre Denis Alibec, după ce a fost prezentat oficial la Farul
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat