Andrei Nicolescu, reproșuri pentru Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo: “Cine a avut urechi a înțeles”

Dinamo a trecut printr-o schimbare importantă în această vară, când Zeljko Kopic a fost înlocuit cu Nuno Campos, un antrenor portughez care a fost în trecut secund pe la mai multe echipe de top din Europa.
Președintee lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a anunțat că formația bucureșteană are de un an o listă cu antrenori pe care îi urmărește îndeaproape, tocmai pentru a nu exista surprize în momentul unei schimbări a băncii tehnice.
Andrei Nicolescu a vorbit despre aducerea lui Nuno Campos la Dinamo
Totodată, oficialul lui Dinamo aduce reproșuri subtile lui Zeljko Kopic, lăsând de înțeles că nu a fost foarte decis când a venit vorba de transferuri și nici nu a avut o adaptabilitate mare la nivel tactic în anumite partide.
“Am spus când s-a terminat campionatul acesta că ne dorim ca anul viitor la Dinamo să se întâmple două lucruri mai bine: să putem lua decizii legate de transferuri mult mai ușor și mult mai rapid și să avem o fluență în acest lucru. Cred că am spus-o și cine a avut urechi să audă a înțeles în momentul ăla. Al doilea lucru pe care trebuie să-l schimbăm e ca Dinamo anul viitor să aibă versatilitate.
Asta înseamnă să se poată adapta în funcție de adversar, să poată contracara ce joacă adversarul. Cam asta ne dorim și asta vrem să implementăm la anul. Zilele astea, până la conferința de presă, e o perioadă destul de intensă în discuțiile dintre directorul sportiv, scouting și noul antrenor, și asistenții lui. Discuția este așa. Noi, de un an de zile, căutăm activ și în zona de antrenor, ca noi să fim pregătiți.
Ce reproșuri are Andrei Nicolescu pentru Zeljko Kopic
Asta n-are legătură cu relația cu antrenorul actual. Noi tot timpul am dovedit că am susținut antrenorul în orice împrejurare și faptul că domnul Kopic a rămas doi ani și jumătate dovedește faptul că am făcut toate eforturile ca el să aibă la dispoziție tot ce și-a dorit ca să facă performanță.
Așa va fi și cu următorul antrenor, așa a fost și cu Ovidiu Burcă. Din perspectiva asta, de un an de zile clubul se reorganizează și în ceea ce privește scoutingul de antrenori. Căutăm în mod activ antrenori care să se muleze pe filozofia lui Dinamo, îi avem în radar”, a spus Andrei Nicolescu pentru Digi Sport.
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