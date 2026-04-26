Video Cum arată New York, oraşul care va găzdui finala World Cup 2026! Imagini spectaculoase

New York, cel mai populat oraş din Statele Unite, va găzdui finala World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena. Finala Campionatului Mondial se va disputa pe 19 iulie 2026. Stadionul MetLife din New York (New Jersey), care va găzdui finala World Cup 2026, are o capacitate de 82.500 de locuri. Sunt şanse mari ca arena să fie arhiplină la finala celui mai tare Mondial din istorie!

La New York, pe stadionul MetLife, se vor disputa 8 meciuri de la Mondial, 5 din grupe şi 3 din fazele finale ale competiţiei, inclusiv ultimul act, după cum precizam. Toate meciurile din grupe care se vor juca aici se anunţă a fi extrem de spectaculoase. Primul va fi cel dintre Brazilia şi Maroc, de pe 13 iunie. Ulterior se vor juca aici Franţa – Senegal, Norvegia – Senegal, Ecuador – Germania şi Panama – Anglia.

New York are o populaţie de peste 8.5 milioane de persoane. Printre cele mai importante obiective turistice ale oraşului New York se află Statuia Libertăţii, Empire State Building, Central Park, Brooklyn Bridge sau Times Square. Statuia Libertăţii a fost inaugurată la 28 octombrie 1886, fiind un cadou pentru Statele Unite din partea Franţei, cu ocazia împlinirii a 110 ani de la câştigarea independenţei de către SUA.