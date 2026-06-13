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Jurnal Antena Sport | Fierbe America

Tamaș și Alexa sunt părtași la FIFA World Cup. Ei vor face echipă și la ”Fierți pe Mondial”, unde vor comenta cu mult umor, pe AntenaPLAY, cel mai mare eveniment sportiv al planetei.

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