Germania – Curacao LIVE VIDEO (20:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Antrenament cu public sau o nouă surpriză?

Germania – Curacao este unul dintre cele mai interesante jocuri din startul acestei Cupe Mondiale, iar partida va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecționata antrenată de Julian Nagelsmann nu concepe un alt rezultat decât victoria, dar Qatar și Australia au „detonat” deja două mari surprize la acest turneu final.

Germania – Curacao LIVE VIDEO (20:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Începe nebunia și în Grupa E de la Campionatul Mondial. Germania, una dintre favoritele la câștigarea trofeului, va întâlni Curacao, disputa fiind programată de la ora 20:00 pe NRG Stadium, din Houston, Texas.

Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann are în fața sa o debutantă la acest turneu final, într-o grupă din care mai fac parte Ecuador și Coasta de Fildeș.

Lotul Germaniei