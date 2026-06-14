Germania – Curacao LIVE VIDEO (20:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Antrenament cu public sau o nouă surpriză?

Germania – Curacao este unul dintre cele mai interesante jocuri din startul acestei Cupe Mondiale, iar partida va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Selecționata antrenată de Julian Nagelsmann nu concepe un alt rezultat decât victoria, dar Qatar și Australia au „detonat” deja două mari surprize la acest turneu final.
Germania – Curacao LIVE VIDEO (20:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY
Începe nebunia și în Grupa E de la Campionatul Mondial. Germania, una dintre favoritele la câștigarea trofeului, va întâlni Curacao, disputa fiind programată de la ora 20:00 pe NRG Stadium, din Houston, Texas.
Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann are în fața sa o debutantă la acest turneu final, într-o grupă din care mai fac parte Ecuador și Coasta de Fildeș.
Lotul Germaniei
- Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Monaco)
- Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich, captain), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, vice-captain), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)
- Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)
- Atacanți: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)
- Selecţioner: Julian Nagelsmann
Lotul Curacao
- Portari: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)
- Fundași: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
- Mijlocași: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
- Atacanți: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)
- Selecţioner: Dick Advocaat
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