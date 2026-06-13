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Jurnal Antena Sport | Tocăniță de la Niță

Florin Niță s-a retras din fotbal, dar îl pregătește pe fiul său să ajungă mare portar. A gătit astăzi tocăniță pentru toți Bobiță, sute de câini fără stăpân din adăposturi.

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