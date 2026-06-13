Oficialul lui Dinamo, anunţ important înainte de noul sezon: “Va fi pentru prima dată în istoria clubului”

Dinamo se pregăteşte de noua stagiune, asta după ce a terminat-o pe cea precedentă într-un mod dezamăgitor, cu un eşec în faţa celor de la FCSB, 1-2, în barajul de calificare pentru cupele europene.

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În era Andrei Nicolescu, echipa bucureşteană a obişnuit cu modul profesionist prin care face lucrurile, iar acum se pregăteşte o premieră importantă în privinţa echipamentului pentru noul sezon.

Dinamo anunţă o premieră istorică pentru club înainte de startul noului sezon

Directorul de comunicare al formaţiei bucureştene, Bogdan Alecu, a vorbit despre strategia pe care echipa o are în ceea ce priveşte echipamentele pentru noua stagiune. Se pare că va fi pentru prima dată în istoria grupării când toate cele 3 rânduri de echipamente vor fi personalizate, anul trecut fiind doar primul tricou făcut astfel, celelalte două au fost alese dintr-un catalog oferit de firma cu care clubul are parteneriat.

“Mă bucură foarte mult colaborarea asta cu Puma, a mai spus-o şi Andrei Nicolescu în trecut. În acest nou sezon, îmi e greu să cred că mă înşel, va fi pentru prima dată în istoria clubului nostru când Dinamo o să aibă toate cele 3 echipamente personalizate de către producătorul tehnic Puma.

Fie că vorbim de cel de acasă, cel de deplasare sau cel de rezervă, vor fi personalizate, făcute special pentru Dinamo. Şi dacă vreţi să vă dau ceva din casă, echipamentul de rezervă nu va mai fi cu galben, asta pot să vă spun cu certitudine”, a dezvăluit Bogdan Alecu la Radio Dinamo.