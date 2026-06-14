Adio! Darius Olaru pleacă de la FCSB: mâine face vizita medicală la noua echipă

Darius Olaru va pleca în această vară de la FCSB, cea care a acceptat oferta celor de la Union Saint-Gilloise.

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Jucătorul de 28 de ani va efectua luni vizita medicală la vicecampioana Belgiei, cea care a reușit să le ia fața lui Anderlecht și Gent în lupta pentru semnătura căpitanului lui FCSB, după cum anunță jurnaliștii de la Voetbalkrant.

Olaru ajunge în Belgia

FCSB va primi 3 milioane de euro pentru căpitanul său, iar Olaru va semna un contract cu Saint-Gilloise, campioana Belgiei din 2025. Desigur, dacă internaționalul român va trece fără probleme de vizita medicală.

În baza acordului pentru Olaru, cei de la FCSB și Union Saint-Gilloise au bătut palma și pentru o partidă amicală care să aibă loc pe 5 iulie, în cantonamentul din Olanda al echipei lui Marius Baciu.

Astfel, Olaru ar putea să debuteze chiar la Saint-Gilloise chiar împotriva fostei echipe! Olaru a ajuns în 2020 la FCSB de la Gaz Metan Mediaș, echipă care a primit 600.000 de euro pentru acesta.