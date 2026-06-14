Neluțu Varga, cifrele transferului lui Matei Ilie la Kasimpașa. Ce salariu va încasa fotbalistul debutat de Hagi sub tricolor

Este doar o chestiune de timp până ca transferul lui Matei Ilie la Kasimpașa să devină oficial, fotbalistul român fiind deja în Turcia pentru a efectua vizita medicală și a semna contractul.

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Neluțu Varga a vorbit despre plecarea stoperului debutat de Gică Hagi la echipa națională de fotbal a României și a explicat și ce salariu va încasa acesta în Superliga.

Matei Ilie va semna cu Kasimpașa

Neluțu Varga a dat curs ofertei de 500.000 de euro pentru Matei Ilie, iar fundașul român este deja în Turcia, acolo unde așteaptă să semneze contractul cu cei de la Kasimpașa.

CFR Cluj a păstrat și 10% dintr-un viitor transfer, iar stoperul va încasa un salariu anual de 600.000 de euro la noua sa echipă. Patronul ardelenilor a explicat de ce l-a lăsat în Turcia, deși avea oferte mai bune.

„Matei Ilie a plecat în Turcia să facă vizita medicală. Am fost de acord cu transferul, chiar dacă aveam ofertă mult mai bună și din altă parte. Vom lua 500.000 de euro pe transferul lui Matei Ilie la Kasimpașa.