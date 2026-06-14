Ce meci a văzut? Montella, discurs incredibil după înfrângerea Turciei: „Dacă înscriam, totul ar fi fost diferit”

Prima surpriză majoră de la Campionatul Mondial a avut loc în grupa D, acolo unde Turcia, considerată favorita grupei, a pierdut fără drept de apel în fața Australiei cu 2-0. Irankunda a deschis scorul imediat după jumătatea primei reprize, pentru ca Metcalfe să stabilească scorul final cu 15 minute înainte de final.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Montella îi laudă pe jucătorii Turciei
Antrenorul naționalei Turciei, Vincenzo Montella, și-a lăudat echipa în ciuda înfrângerii.
„Meciul nu a fost atât de tacticizat pe cât mă aşteptam. Ştiam că australienii vor sta în apărare şi vor aştepta să iasă pe contraatac. Am luat două goluri şi suntem foarte dezamăgiţi. Am arătat spirit pe gazon, am jucat cu inima. Dacă vom continua aşa, vor veni şi rezultatele pozitive. Vom arăta mai bine meciurile viitoare. Am încercat totul, dar nu am reuşit să marcăm. Dacă am fi reuşit să înscriem, totul ar fi fost diferit.
Am avut 30 de şuturi. Când n-ai noroc, pierzi. Am fost foarte aproape de a marca, dar nu am reuşit să le depăşim defensiva. Au fundaşi înalţi, nu e uşor împotriva unui astfel de oponent. Felicitări Australiei, a jucat foarte bine, iar noi mergem mai departe. Avem o şansă.
Când pierzi, trebuie să accepţi şi criticile, chiar dacă nu sunt corecte. Karem Akturkoglu a jucat cu inima, a luptat până la final. Can Ozun a jucat în spatele atacantului, pentru că am vrut să-l ţin pe Arda Guler până la final. Kenan Yildiz a jucat în stânga, nu am găsit o poziţie mai bună. Mai avem meciuri, evaluările vor fi făcute. Nu ar trebui să criticăm imediat după un eşec. Hai să nu facem asta.
Trebuia să le oprim contraatacurile. I-am băgat pe Mert Muldur şi pe Salih Ozcan. Arda Guler şi Hakan Calhanoglu nu mai jucaseră 90 de minute de multă vreme. A trebuit să aducem jucători care să aducă un plus de energie. Am avut şuturi pe poartă, ăsta e fotbalul. Când nu intră mingea, am avut 30 de şuturi. Mai avem timp. Vom face tot ce depinde de noi” a spus Vicenzo Montella la finalul partidei.
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