Record absolut în Australia – Turcia! Nestory Irankunda a intrat direct în istorie

Australia – Turcia părea o partidă dezechilibrată la prima vedere, dar selecționata Tony Popovic a avut o evoluție surprinzătoare, cel puțin în prima repriză a disputei.
Nestory Irankunda a deschis scorul, la câteva secunde după o ocazie mare a turcilor și a intrat direct în cărțile de istorie, reușind o performanță cu adevărat remarcabilă.
Nestory Irankunda, gol în Australia – Turcia
Nestory Irankunda a scris istorie duminică dimineață în confruntarea dintre Australia și Turcia, partidă din Grupa D de la Campionatul Mondial.
Fotbalistul celor de la Watford a deschis scorul pentru selecționata lui Tony Popovic în minutul 26 și a devenit cel mai tânăr marcator din istoria naționalei Australiei la Cupa Mondială.
La 20 de ani și 124 de zile, acesta a doborât recordul deținut de Brett Holman, stabilit la Mondialul din 2010, când avea 26 de ani și 90 de zile, într-un meci împotriva Ghanei.
#OJOALDATO – Nestory Irankunda 🇦🇺 (20 años, 124 días) se convierte en el goleador australiano más joven en la historia de la Copa del Mundo. Ranking:
🇦🇺 IRANKUNDA – 20 años, 124 días (2026 vs Turquía)
🇦🇺 Brett Holman – 26 años, 90 días (2010 vs Ghana)
🇦🇺 Tim Cahill – 26 años,…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 14, 2026
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