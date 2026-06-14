Record absolut în Australia – Turcia! Nestory Irankunda a intrat direct în istorie

Australia – Turcia părea o partidă dezechilibrată la prima vedere, dar selecționata Tony Popovic a avut o evoluție surprinzătoare, cel puțin în prima repriză a disputei.

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Nestory Irankunda a deschis scorul, la câteva secunde după o ocazie mare a turcilor și a intrat direct în cărțile de istorie, reușind o performanță cu adevărat remarcabilă.

Nestory Irankunda, gol în Australia – Turcia

Nestory Irankunda a scris istorie duminică dimineață în confruntarea dintre Australia și Turcia, partidă din Grupa D de la Campionatul Mondial.

Fotbalistul celor de la Watford a deschis scorul pentru selecționata lui Tony Popovic în minutul 26 și a devenit cel mai tânăr marcator din istoria naționalei Australiei la Cupa Mondială.

La 20 de ani și 124 de zile, acesta a doborât recordul deținut de Brett Holman, stabilit la Mondialul din 2010, când avea 26 de ani și 90 de zile, într-un meci împotriva Ghanei.