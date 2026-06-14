Bonus uriaș pentru Boualem Khoukhi, omul care a adus primul punct din istoria Qatarului la Cupa Mondială

Selecționata Qatarului a obținut primul punct din istorie la Cupa Mondială, după ce a remizat în confruntarea cu Elveția, scor 1-1. A fost și prima mare surpriză de la acest turneu final, care poate fi văzut integral în Universul Antena.
Cea mai slab cotată națională de la această competiție a egalat dramatic, în minutul 90+5, prin Boualem Khoukhi. Stoperul va primi un bonus uriaș după golul marcat în poarta lui Kobel.
Boualem Khoukhi, bonus uriaș după Qatar – Elveția 1-1
Fondul de investiții din Qatar a reacționat rapid după ce echipa națională a obținut primul punct din istorie la Cupa Mondială, după remiza dramatică împotriva Elveției.
Boualem Khoukhi a înscris în al cincilea minut de prelungire și va primi un bonus uriaș pentru performanța uriașă bifată de selecționata lui Julen Lopetegui.
Concret, acesta va fi recompensat cu un cec în valoare de trei milioane de dolari, la care se va adăuga și un autoturism marca Rolls-Royce Phantom, care este evaluat și el la aproximativ 550.000 de dolari.
¡¡INSÓLITO!! 🤯🇶🇦💰
Boualem Khoukhi acaba de recibir una recompensa de auténtica locura.
El Fondo de Inversión Pública de Qatar le otorgará US$ 3 Millones y un exclusivo Rolls-Royce Phantom valorado en más de US$550.000 como reconocimiento por marcar el histórico gol del empate… pic.twitter.com/jeZVlTnxZX
— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 14, 2026
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