OFICIAL | Venit vara trecută la Dinamo, a fost pus pe liber de “câini”. Cele 4 noutăţi anunţate

Dinamo a anunţat primele mutări oficiale făcute după aducerea lui Nuno Campos în locul lui Zeljko Kopic, iar omul adus vara trecută la club a fost nevoit să-şi facă bagajele.
Formaţia bucureşteană intră într-o nouă eră, asta după ce croatul Zeljko Kopic a decis că nu mai vrea să continue în Liga 1, iar acum Nuno Campos a început munca pentru noul sezon, după ce a impresionat stagiunea trecută în Ungaria.
Nuno Campos şi-a ales stafful. Cei 4 oameni cu care o să colaboreze la Dinamo
Lusitanul a ales să vină cu stafful său, iar 4 noi colaboratori au semnat cu Dinamo, clubul făcând anunţul oficial chiar astăzi. Nuno Campos o să aibă 2 secunzi, un prepator fizic şi un antrenor cu portarii toţi fiind oameni de incredere cu care a mai lucrat în trecut.
“Noi membri în stafful tehnic pentru noul sezon Pregătirile pentru noul sezon au început la baza de pregătire de la Săftica, unde băieții noștri desfășoară testele fizice în vederea pregătirii noului sezon. În rândurile care urmează vă prezentăm noutățile din staff-ul tehnic al echipei noastre. Gonçalo Cruz (antrenor secund) vine cu experiență acumulată în Portugalia, Brazilia și Ungaria. A lucrat alături de Nuno Campos la Flamengo și ZTE, iar colaborarea dintre ei continuă acum la București.
João Bagão (antrenor secund) a activat în Portugalia, Brazilia și Ungaria și a făcut parte din stafful lui Nuno Campos la ZTE. Brian Van der Steen (preparator fizic) a lucrat în Olanda, China și Ungaria, iar la ZTE a colaborat pentru prima dată cu Nuno Campos. Revine acum alături de el pentru a se ocupa de pregătirea fizică a lotului nostru. Filipe Peralta (antrenor de portari) aduce în staff experiență din Portugalia, Arabia Saudită și China”, a anunţat Dinamo.
Venit la Dinamo în vara trecută, Mihai Nădăban a fost pus pe liber de Dinamo
Venit în vara trecută în locul lui Alessandro Caparco, Mihai Nădăban a fost antrenor de portari la Dinamo în ultimul sezon, însă acum va trebui să-şi caute un alt angajament.
“Sosit la Dinamo în vara anului 2025, Mihai a fost antrenorul responsabil de pregătirea portarilor din lotul clubului nostru. Astăzi, clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu Mihai Nădăban. Îi mulțumim pentru toată munca pe care a depus-o la Dinamo, pentru profesionalismul și dedicația de care a dat dovadă și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”, a fost anunţul lui Dinamo.
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