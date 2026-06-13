OFICIAL | Venit vara trecută la Dinamo, a fost pus pe liber de “câini”. Cele 4 noutăţi anunţate

Dinamo a anunţat primele mutări oficiale făcute după aducerea lui Nuno Campos în locul lui Zeljko Kopic, iar omul adus vara trecută la club a fost nevoit să-şi facă bagajele.

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Formaţia bucureşteană intră într-o nouă eră, asta după ce croatul Zeljko Kopic a decis că nu mai vrea să continue în Liga 1, iar acum Nuno Campos a început munca pentru noul sezon, după ce a impresionat stagiunea trecută în Ungaria.

Nuno Campos şi-a ales stafful. Cei 4 oameni cu care o să colaboreze la Dinamo

Lusitanul a ales să vină cu stafful său, iar 4 noi colaboratori au semnat cu Dinamo, clubul făcând anunţul oficial chiar astăzi. Nuno Campos o să aibă 2 secunzi, un prepator fizic şi un antrenor cu portarii toţi fiind oameni de incredere cu care a mai lucrat în trecut.

“Noi membri în stafful tehnic pentru noul sezon Pregătirile pentru noul sezon au început la baza de pregătire de la Săftica, unde băieții noștri desfășoară testele fizice în vederea pregătirii noului sezon. În rândurile care urmează vă prezentăm noutățile din staff-ul tehnic al echipei noastre. Gonçalo Cruz (antrenor secund) vine cu experiență acumulată în Portugalia, Brazilia și Ungaria. A lucrat alături de Nuno Campos la Flamengo și ZTE, iar colaborarea dintre ei continuă acum la București.

João Bagão (antrenor secund) a activat în Portugalia, Brazilia și Ungaria și a făcut parte din stafful lui Nuno Campos la ZTE. Brian Van der Steen (preparator fizic) a lucrat în Olanda, China și Ungaria, iar la ZTE a colaborat pentru prima dată cu Nuno Campos. Revine acum alături de el pentru a se ocupa de pregătirea fizică a lotului nostru. Filipe Peralta (antrenor de portari) aduce în staff experiență din Portugalia, Arabia Saudită și China”, a anunţat Dinamo.