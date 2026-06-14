Gafă uriașă a organizatorilor într-o piață din Turcia! Ce au văzut oamenii pe ecran în loc de meciul cu Australia de la Mondial

Fanii Turciei au văzut în piețe din 81 de orașe partida cu Australia de la World Cup / Getty Images

Turcia a jucat primul ei meci la un Campionat Mondial după 24 de ani. În această dimineață, naționala lui Vicenzo Montella a pierdut cu 2-0 în fața Australiei. Ochii întregii țări au fost pe Arda Guler, Calhanoglu și ceilalți.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Gafă într-o piață din Turcia

Turcii au luat cu asalt Vancouver pentru partida cu Australia, însă nici în țară aceștia nu au stat acasă. Deși meciul a început imediat după răsărit, turcii au mers în piață pentru a vedea partida împreună. Meciul a fost transmis în 81 de piețe din Turcia pe ecrane uriașe.

Fanii au afișat steaguri, au cântat încontinuu și au așteptat un rezultat mare, care însă n-a venit. Însă cea mai mare dezamăgire a venit pentru fanii naționalei din Kirikkale. Acolo, fanii turci s-au trezit că pe ecran nici măcar n-a fost afișat meciul.

Din greșeală, pe ecran a fost preluat un live de pe youtube care nu era însă cu meciul de pe arena din Vancouver, ci un meci din jocul EA Sports FC! Situația a durat câteva minute până când mai mulți oameni au atras atenția asupra erorii iar organizatorii au putut să o rectifice.