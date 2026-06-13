Alexandru Băluță semnează! Lovitură uriașă pentru noua forță din fotbalul românesc

Alexandru Băluță a rămas liber de contract după despărțirea de turcii de la Boluspor, dar fotbalistul trecut pe la Universitatea Craiova și FCSB nici nu a avut nevoie de mult timp pentru a-și găsi din nou echipă.
Se pare că jucătorul în vârstă de 32 de ani s-ar fi înțeles cu noua forță din fotbalul românesc, care își propune promovarea în Liga 1 din primul sezon.
Alexandru Băluță va semna cu Poli Timișoara
Alexandru Băluță este gata pentru o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc, dar nu în Liga 1. Prosport anunță că fostul jucător de la FCSB s-a înțeles cu Poli Timișoara, echipă care a promovat în a doua divizie și care transferă jucători pe bandă rulantă.
Până acum, timișorenii i-au mai transferat pe Aurelian Chițu, Andrei Artean, Ovidiu Popescu, Stephan Drăghici și Ștefan Ștefanovici. Sursa citată menționează că Băluță a avut oferte și din Liga 1.
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