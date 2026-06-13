Internaţionalul român dorit de Dinamo, acord de transfer. Semnează până în 2030

Internaţionalul român o să joace în sezonul viitor în campionatul Turciei, acolo unde va fi adversarul mai multor conaţionali, Mirel Rădoi, Deian Sorescu, Alexandru Maxim sau Ianis Hagi.

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Perioada de mercato este la început, însă nevoia de bani îi face pe cei de la CFR Cluj să-l vândă pe unul dintre jucătorii importanţi pentru o sumă nu foarte mare.

CFR Cluj îl cedează pe Matei Ilie în Turcia. Fundaşul central semnează cu Kasimpaşa

În contextul dificultăților financiare cu care se confruntă, CFR Cluj a decis să se despartă de unul dintre titularii săi, Matei Ilie. Fundașul central în vârstă de 23 de ani, aflat la formația din Gruia din 2023, îşi încheie aventura în Liga 1 după ce clubul ardelean a ajuns la un acord pentru transferul său.

Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, Matei Ilie va merge în Turcia, la Kasimpașa, iar CFR Cluj ar urma să încaseze aproximativ 500.000 de euro în schimbul internaționalului român de tineret. Mutarea vine într-un moment în care conducerea vicecampioanei încearcă să reducă presiunea financiară și să stabilizeze situația clubului.

Suma ar putea să crească în funcţie de performanţele jucătorului, însă nu cu foarte mult. Matei Ilie urmează să semneze un contract valabil până în vara anului 2030 cu echipa din prima ligă a Turciei. Acesta urmează să fie antrenat de Emre Belozoglu, fostul internaţional turc care a fost compara în trecut cu Gică Hagi şi astăzi urmează să aibă loc vizita medicală.