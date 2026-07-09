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De la marele Pele nu s-a mai întâmplat asta! Borna impresionantă stabilită în Franţa – Maroc

Viviana Moraru Publicat: 9 iulie 2026, 23:15

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De la marele Pele nu s-a mai întâmplat asta! Borna impresionantă stabilită în Franţa – Maroc

Ayyoub Bouaddi, în Franţa - Maroc/ Getty Images

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Ayyoub Bouaddi (18 ani) a scris istorie în duelul dintre Franţa şi Maroc. Cele două naţionale se înfruntă în sferturile Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Tânărul mijlocaş al marocanilor este al doilea cel mai tânăr jucător care evoluează într-un sfert de finală de la Campionatul Mondial.

Borna impresionantă stabilită în Franţa – Maroc

Ayyoub Bouaddi, la vârsta de 18 ani şi 280 de zile, a fost titularizat de Mohamed Ouahbi în confruntarea “de foc” de la Boston cu Franţa. Mijlocaşul marocanilor a devenit astfel primul adolescent care bifează o prezenţă într-o fază atât de avansată de la turneul final, după marele Pele, notează cei de la Opta.

Legenda Braziliei a evoluat pentru sud-americani, la doar 17 ani şi 239 de zile, în duelul cu Ţara Galilor de la Campionatul Mondial din 1958. Sud-americanii au reuşit să câştige marele trofeu, la turneul final din anul respectiv.

Ayyoub Bouaddi, care evoluează la Lille, este cotat la suma de 50 de milioane de euro. El a fost crescut în Franţa, în academia celor de la Creil, fiind transferat de echipa de tineret a celor de la Lille în vara lui 2021.

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Ayyoub Bouaddi a mai fost titular pentru Maroc în patru meciuri de la Campionatul Mondial. El a fost integralist în duelurile din grupă cu Scoţia şi Brazilia, fiind utilizat şi în confruntările cu Olanda, din şaisprezecimi, şi cu Canada, din optimi.

Ayyoub Bouaddi a evoluat pentru naţionalele de tineret ale Franţei, fiind chiar căpitanul naţionalei U21, unde a bifat zece partide. Tânărul mijlocaş are atât cetăţenie marocană, cât şi franceză, fiind născut la Senlis, aproape de Paris, din părinţi marocani.

Echipele de start la Franţa – Maroc:

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  • Franţa: Maignan – Digne, Upamecano, Kounde, Saliba – Kone, Rabiot – Dembele, Mbappe, Olise, Doue.
  • Rezerve: Samba, Risser, Gusto, Konate, T. Hernandez, L. Hernandez, Lacroix, Tchouameni, Kante, Cherki, Zaire-Emery, Akloiuche, Thuram, Barcola, Mateta.
  • Selecţioner: Didier Deschamps.
  • Maroc: Bounou – Hakimi, Mazraoui, Diop, Salah Eddine – Bouaddi, Talbi, Ounahi, El Khannouss, El Aynaoui – Diaz.
  • Rezerve: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Riad, Belammari, Halhal, Amrabat, Saibari, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni.
  • Selecţioner: Mohamed Ouahbi.
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