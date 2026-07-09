De la marele Pele nu s-a mai întâmplat asta! Borna impresionantă stabilită în Franţa – Maroc

Ayyoub Bouaddi (18 ani) a scris istorie în duelul dintre Franţa şi Maroc. Cele două naţionale se înfruntă în sferturile Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Tânărul mijlocaş al marocanilor este al doilea cel mai tânăr jucător care evoluează într-un sfert de finală de la Campionatul Mondial.

Borna impresionantă stabilită în Franţa – Maroc

Ayyoub Bouaddi, la vârsta de 18 ani şi 280 de zile, a fost titularizat de Mohamed Ouahbi în confruntarea “de foc” de la Boston cu Franţa. Mijlocaşul marocanilor a devenit astfel primul adolescent care bifează o prezenţă într-o fază atât de avansată de la turneul final, după marele Pele, notează cei de la Opta.

Legenda Braziliei a evoluat pentru sud-americani, la doar 17 ani şi 239 de zile, în duelul cu Ţara Galilor de la Campionatul Mondial din 1958. Sud-americanii au reuşit să câştige marele trofeu, la turneul final din anul respectiv.

Ayyoub Bouaddi, care evoluează la Lille, este cotat la suma de 50 de milioane de euro. El a fost crescut în Franţa, în academia celor de la Creil, fiind transferat de echipa de tineret a celor de la Lille în vara lui 2021.