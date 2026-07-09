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Kylian Mbappe, un nou record la Cupa Mondială! Performanţa uriaşă realizată de starul francez la meciul cu Maroc

Alex Masgras Publicat: 9 iulie 2026, 22:39

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Kylian Mbappe, un nou record la Cupa Mondială! Performanţa uriaşă realizată de starul francez la meciul cu Maroc

Kylian Mbappe şi Didier Deschamps / Profimedia

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Kylian Mbappe continuă să scrie istorie la Cupa Mondială. Starul lui Real Madrid va fi titular în meciul din sferturile de finală cu Maroc. Partida va începe la ora 23:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Francezul face un turneu final foarte bun şi a ajuns deja la 7 goluri marcate în cele 5 meciuri disputate până acum. Acum, el se pregăteşte de meciul cu numărul 20 la Cupa Mondială.

Kylian Mbappe, un nou record la Cupa Mondială!

La 27 de ani şi 201 zile, Kylian Mbappe este cel mai tânăr jucător din istoria Cupei Mondiale care ajunge la 20 de meciuri la turneul final. Precedentul record era deţinut de polonezul Wladislaw Zmuda, potrivit Opta, la 28 de ani şi 34 de zile.

Mai mult, toate meciurile disputate de Kylian Mbappe la Cupa Mondială în cariera sa au fost sub comanda lui Didier Deschamps, fiind un record absolut pentru un jucător care evoluează sub comanda aceluiaşi selecţioner.

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Echipele de start în Franţa – Maroc

  • Franţa: Maignan – Digne, Upamecano, Kounde, Saliba – Kone, Rabiot – Dembele, Mbappe, Olise, Doue.
    Rezerve: Samba, Risser, Gusto, Konate, T. Hernandez, L. Hernandez, Lacroix, Tchouameni, Kante, Cherki, Zaire-Emery, Akloiuche, Thuram, Barcola, Mateta.
    Selecţioner: Didier Deschamps.
  • Maroc: Bounou – Hakimi, Mazraoui, Diop, Salah Eddine – Bouaddi, Talbi, Ounahi, El Khannouss, El Aynaoui – Diaz.
    Rezerve: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Riad, Belammari, Halhal, Amrabat, Saibari, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni.
    Selecţioner: Mohamed Ouahbi
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