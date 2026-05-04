Echipa care a pierdut cu 0-9 la Cupa Mondială: rezervele au adormit pe bancă, titularii s-au prăbușit pe teren

În 1954, Coreea de Sud a fost prima echipă din Asia care a participat la un Campionat Mondial. Însăși calificarea sud-coreenilor la turneul din Elveția a fost o surpriză uriașă, în contextul în care țara era decimată după Războiul Coreean, din perioada 1950-1953.
În calificări, Coreea de Sud a trecut de „dușmanul” Japonia, la capătul unei „duble” jucate la Tokyo. Din cauza crizei economice, guvernul de la Seul a fost extrem de reticent în a trimite echipa națională să dispute cele două meciuri, mai ales că șansele de a câștiga erau de-o șchioapă.
Calificarea: „Dacă nu-i batem, ne aruncăm în Marea Japoniei!”
Cu câteva luni înaintea partidelor cu Japonia, reprezentanții Federației de la Seul (KFA) s-au întâlnit chiar cu președintele Syngman Rhee. Voiau să-l convingă să finanțeze deplasarea, iar atunci Lee Yoo-seong, un oficial al KFA, a rostit o promisiune faimoasă: „Îi batem pe japonezi, dacă nu, ne aruncăm cu toții în Marea Japoniei”.
Poate că răvășite de un asemenea angajament luat, autoritățile au dat, până la urmă, undă verde călătoriei. Iar fotbaliștii din Coreea de Sud s-au dus la Tokyo și au răsturnat toate previziunile. Au câștigat primul meci cu 5-1, au remizat în al doilea, 2-2, și au obținut astfel una dintre cele mai improbabile calificări din istoria Cupei Mondiale. Firește, la întoarcerea acasă, jucătorii au fost primiți ca niște eroi. Doar că greul abia începea pentru ei.
Călătoria de coșmar spre Elveția
Calificarea a adus cu sine nu doar bucurie și mândrie, ci și dificultăți financiare și logistice. Drumul spre Elveția a fost un adevărat coșmar pentru lotul sud-coreean, format din jucători legitimați la echipe militare din țară. Cum pe atunci nu existau zboruri comerciale spre Elveția, delegația Coreei de Sud a apelat la ajutorul Armatei Americane. Americanii le-au pus la dispoziție un avion cargo, cu plecare de la Tokyo, doar că odată ajunși acolo după un drum cu vaporul, sud-coreenii și-au dat seama că nu e loc pentru toți!
Astfel, delegația s-a împărțit în două grupuri. Primul grup, cu 11 jucători și selecționerul Kim Yong-sik, a decolat din Tokyo și după 48 de ore, cu câteva escale și o oprire mai lungă în Calcutta (India), a aterizat în sfârșit la Zurich! Restul jucătorilor s-au dus la Bangkok, în Thailanda, de unde au luat un zbor comercial spre Europa. Și acel avion era prea mic, așa că un cuplu de englezi a renunțat la zbor în favoarea jucătorilor, potrivit FIFA.
-
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
0-9 cu Ungaria: „Erau slabi și neantrenați!”
Cert e că fotbaliștii din Coreea de Sud au ajuns la Zurich cu doar câteva ore înainte de startul primului lor meci, cu Ungaria, pe 17 iunie 1954. Erau nedormiți și epuizați după un asemenea drum cu peripeții. În plus, la fața locului a apărut o altă problemă. Tricourile lor de joc nu aveau numere, așa că au fost nevoiți să coasă bucăți din pânză albă pe care să le pună pe echipament.
Pe arena Hardturm, din Zurich, maghiarii s-au distrat. Au câștigat cu 9-0 un meci în care Sándor Kocsis a reușit un hat-trick, în timp ce marele Ferenc Puskás a marcat de două ori. Amintindu-și acea zi, fostul star al lui Real Madrid a zis: „E inexplicabil cum echipa Coreei de Sud a fost primită la Mondial. Erau foarte slabi și practic neantrenați”.
Sud-coreenii au adormit pe teren
Poate că asiaticii erau într-adevăr modești, dar prestația lor a fost serios afectată de călătoria până în Europa. De altfel, mai multe relatări vorbesc despre faptul că jucătorii de rezervă, atât de obosiți, au adormit pe bancă în timpul meciului cu Ungaria. Nici cei din teren n-au dus-o mai bine: în a doua repriză, unii s-ar fi prăbușit efectiv pe gazon din cauza epuizării.
Trei zile mai târziu, pe 20 iunie 1954, Coreea de Sud a jucat al doilea (și ultimul) ei meci la acea ediție de Mondial. Un 0-7 cu Turcia, la Geneva, joc în care asiaticii s-au prezentat la fel de lipsiți de energie, copleșiți de căldură și de ritm. Coreea de Sud a încheiat Mondialul cu două înfrângeri și golaveraj 0-16, iar până în 1986 nu a mai apărut la vreun turneu final. De atunci însă, nu a mai lipsit de la nicio Cupă Mondială.
- Friedrich Merz, înainte de Campionatul Mondial: “Dacă lucrurile merg foarte bine, Germania ar putea ajunge în finală”
- World Cup 2026, apogeul fotbalului în materie de promovare? Cum a influențat turneul final turismul în țările organizatoare
- Îl vrea pe Donald Trump la meciul naţionalei lui, la Campionatul Mondial: “Va fi extraordinar”
- Jurnal Antena Sport | Războinicul Adrian Petre va fi fanul Braziliei la FIFA World Cup
- Povestea celui mai bătrân campion mondial din istorie. E singurul din țara sa care a făcut dubla EURO – World Cup