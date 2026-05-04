Echipa care a pierdut cu 0-9 la Cupa Mondială: rezervele au adormit pe bancă, titularii s-au prăbușit pe teren

În 1954, Coreea de Sud a fost prima echipă din Asia care a participat la un Campionat Mondial. Însăși calificarea sud-coreenilor la turneul din Elveția a fost o surpriză uriașă, în contextul în care țara era decimată după Războiul Coreean, din perioada 1950-1953.

În calificări, Coreea de Sud a trecut de „dușmanul” Japonia, la capătul unei „duble” jucate la Tokyo. Din cauza crizei economice, guvernul de la Seul a fost extrem de reticent în a trimite echipa națională să dispute cele două meciuri, mai ales că șansele de a câștiga erau de-o șchioapă.

Calificarea: „Dacă nu-i batem, ne aruncăm în Marea Japoniei!”

Cu câteva luni înaintea partidelor cu Japonia, reprezentanții Federației de la Seul (KFA) s-au întâlnit chiar cu președintele Syngman Rhee. Voiau să-l convingă să finanțeze deplasarea, iar atunci Lee Yoo-seong, un oficial al KFA, a rostit o promisiune faimoasă: „Îi batem pe japonezi, dacă nu, ne aruncăm cu toții în Marea Japoniei”.

Poate că răvășite de un asemenea angajament luat, autoritățile au dat, până la urmă, undă verde călătoriei. Iar fotbaliștii din Coreea de Sud s-au dus la Tokyo și au răsturnat toate previziunile. Au câștigat primul meci cu 5-1, au remizat în al doilea, 2-2, și au obținut astfel una dintre cele mai improbabile calificări din istoria Cupei Mondiale. Firește, la întoarcerea acasă, jucătorii au fost primiți ca niște eroi. Doar că greul abia începea pentru ei.