Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Kyros Vassaras a luat prima decizie, după scandalul de arbitraj de la duelul câştigat de Universitatea Craiova cu Dinamo, scor 2-1. Oltenii s-au impus dramatic, revenind de la 0-1, după ce Steven Nsimba a marcat în minutul 90+1.

Atacantul oltenilor se afla în poziţie evidentă de offsaid, la faza construcţiei golului de pe finalul partidei. Tuşierul Adrian Vornicu nu a semnalizat poziţia lui Nsimba, care în cele din urmă a marcat şi le-a adus oltenilor cele trei puncte.

Cei din camera VAR, în frunte cu Cătălin Popa, nu l-au avertizat pe “centralul” Szabolcs Kovacs. În ciuda protestelor vehemente ale dinamoviştilor, în frunte cu Zeljko Kopic, fratele lui Istvan Kovacs a validat reuşita lui Steven Nsimba.

Conform fanatik.ro, la o zi după meciul încins din Bănie, Kyros Vassaras i-a convocat pe cei din camera VAR, Cătălin Popa şi Lucian Rusandu, pentru a da explicaţii în privinţa fazei golului marcat de Steven Nsimba.

Cei doi vor merge în faţa şefului CCA, după scandalul uriaş de la faza care a decis învingătoarea derby-ului din Bănie. Sunt şanse ca Popa şi Rusandu să nu mai fie delegaţi la niciun meci, până la finalul sezonului.