Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Kyros Vassaras a luat prima decizie, după scandalul de arbitraj de la duelul câştigat de Universitatea Craiova cu Dinamo, scor 2-1. Oltenii s-au impus dramatic, revenind de la 0-1, după ce Steven Nsimba a marcat în minutul 90+1.
Atacantul oltenilor se afla în poziţie evidentă de offsaid, la faza construcţiei golului de pe finalul partidei. Tuşierul Adrian Vornicu nu a semnalizat poziţia lui Nsimba, care în cele din urmă a marcat şi le-a adus oltenilor cele trei puncte.
Cei din camera VAR, în frunte cu Cătălin Popa, nu l-au avertizat pe “centralul” Szabolcs Kovacs. În ciuda protestelor vehemente ale dinamoviştilor, în frunte cu Zeljko Kopic, fratele lui Istvan Kovacs a validat reuşita lui Steven Nsimba.
Conform fanatik.ro, la o zi după meciul încins din Bănie, Kyros Vassaras i-a convocat pe cei din camera VAR, Cătălin Popa şi Lucian Rusandu, pentru a da explicaţii în privinţa fazei golului marcat de Steven Nsimba.
Cei doi vor merge în faţa şefului CCA, după scandalul uriaş de la faza care a decis învingătoarea derby-ului din Bănie. Sunt şanse ca Popa şi Rusandu să nu mai fie delegaţi la niciun meci, până la finalul sezonului.
Cătălin Popa a fost în camera VAR şi la partida pierdută de Dinamo cu Rapid, scor 2-3, în prima etapă de play-off. Şi derby-ul respectiv a fost unul cu scandal, după ce Istvan Kovacs a validat reuşita de 2-2 a lui Claudiu Petrila, deşi Andrei Borza a comis fault în atac. Popa nu l-a atenţionat pe Kovacs nu privire la acest lucru, înainte de validarea reuşitei giuleştenilor.
Verdictul specialistului după golul marcat din offsaid de Steven Nsimba, în Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Fostul arbitru Marius Avram a concluzionat că a fost o greşeală evidentă de arbitraj, după ce Steven Nsimba a marcat golul victoriei Craiovei cu Dinamo dintr-o fază în care a fost surprins în offside.
“Este o greşeală a lui Cătălin şi a lui Bîrsanu. Erau obligaţi să vadă întreaga fază, de la începutul ei.
În primul rând, responsabilitatea e a asistentului, care face o eroare mare. Este întregul corp al jucătorului în poziţie de offside. Un asistent de valoare, din Liga 1, la nivel de derby trebuia să judece corect această fază şi să ridice fanionul.
Nu cred că îl vom mai vedea în campionatul ăsta (n.r: pe Cătălin Popa), pentru că e o eroare mare, într-un derby, care schimbă rezultatul. Nu se poate pune problema de aşa ceva (n.r: de o rejucare)”, a declarat Marius Avram pentru digisport.ro.
