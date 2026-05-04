World Cup 2026, apogeul fotbalului în materie de promovare? Cum a influențat turneul final turismul în țările organizatoare

Doar 38 de zile ne despart de cel mai tare eveniment sportiv al anului 2026. Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada va alinia nu mai puțin de 48 de națiuni, toate partidele fiind transmise în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform statisticilor de la ultimele ediții ale Cupei Mondiale, țările organizatoare s-au bucurat de un adevărat succes pe plan turistic, iar impactul de la acest turneu final va fi unul uriaș.

World Cup 2026, un adevărat succes din punct de vedere turistic

Cupa Mondială de anul acesta este descrisă drept un adevărat magnet pentru turiștii din lumea întreagă. Statele Unite, Mexic și Canada vor găzdui un total de 104 partide, împărțite în 16 orașe.

La fel ca la edițiile precedente, organizatorii se așteaptă la un adevărat ”boom” turistic, mai ales că de data aceasta vor participa nu mai puțin de 48 de națiuni.

Potrivit celor de la Forbes, Qatarul s-a bucurat de cea mai mare creștere a numărului de turiști. 2,6 milioane de oameni au participat din afara Qatarului la Cupa Mondială, o creștere de 24% față de anul precedent.