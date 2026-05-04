Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | World Cup 2026, apogeul fotbalului în materie de promovare? Cum a influențat turneul final turismul în țările organizatoare

World Cup 2026, apogeul fotbalului în materie de promovare? Cum a influențat turneul final turismul în țările organizatoare

Daniel Işvanca Publicat: 4 mai 2026, 18:31

Comentarii
World Cup 2026, apogeul fotbalului în materie de promovare? Cum a influențat turneul final turismul în țările organizatoare

Trofeul Cupei Mondiale / Profimedia

Doar 38 de zile ne despart de cel mai tare eveniment sportiv al anului 2026. Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada va alinia nu mai puțin de 48 de națiuni, toate partidele fiind transmise în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform statisticilor de la ultimele ediții ale Cupei Mondiale, țările organizatoare s-au bucurat de un adevărat succes pe plan turistic, iar impactul de la acest turneu final va fi unul uriaș.

World Cup 2026, un adevărat succes din punct de vedere turistic

Cupa Mondială de anul acesta este descrisă drept un adevărat magnet pentru turiștii din lumea întreagă. Statele Unite, Mexic și Canada vor găzdui un total de 104 partide, împărțite în 16 orașe.

La fel ca la edițiile precedente, organizatorii se așteaptă la un adevărat ”boom” turistic, mai ales că de data aceasta vor participa nu mai puțin de 48 de națiuni.

Potrivit celor de la Forbes, Qatarul s-a bucurat de cea mai mare creștere a numărului de turiști. 2,6 milioane de oameni au participat din afara Qatarului la Cupa Mondială, o creștere de 24% față de anul precedent.

Reclamă
Reclamă

Mondialul din Rusia, cel mai dezamăgitor la acest capitol

Pe locul al doilea în acest clasament se află Cupa Mondială din Africa de Sud, turismul înregistrând aici o creștere de 19% față de anul dinaintea turneului final. Podiumul este completat de Mondialul din Brazilia (2014), care a avut o creștere de 11%.

Următoarea în această ierarhia este competiția din 2006, găzduită de Germania (+10%), ultimul loc fiind ocupat de Rusia, care a organizat Campionatul Mondial în 2018 și care a înregistrat o creștere de doar 1%.

"Ajutor, salvaţi-mă". Copilaş, înecat în piscina bunicilor în timp ce mama lui îi ajuta să vândă căpşune"Ajutor, salvaţi-mă". Copilaş, înecat în piscina bunicilor în timp ce mama lui îi ajuta să vândă căpşune
Reclamă

Programul complet World Cup 2026

Faza grupelor va avea loc în perioada 11-28 iunie, perioadă în care se vor disputa 72 de partide. Faza 16-imilor de finală va avea loc în perioada 28 iunie – 3 iulie, urmând ca sferturile de finală să aibă loc în perioada 5 – 7 iulie. Sferturile de finală se vor disputa în perioada 9-12 iulie, în timp ce semifinalele se vor juca pe 14 şi 15 iulie.

Finala mică de la World Cup 2026 va avea loc pe 18 iulie, pe Miami Stadium, urmând ca marea finală să se dispute pe 19 iulie, de la ora 22:00, pe New York/New Jersey Stadium.

FIFA a făcut deja două modificări de program. Este vorba despre Brazilia – Haiti, care va avea loc pe 20 iunie, de la 03:30, în timp ce Turcia – Paraguay, meci programat tot pe 20 iunie, va începe la ora 06:00.

Joi, 11 iunie

  • Mexic – Africa de Sud (22:00, Grupa A, Mexico City Stadium)

Vineri, 12 iunie

  • Coreea de Sud – Cehia (05:00, Grupa A, Guadalajara Stadium)
  • Canada – Bosnia (22:00, Grupa B, Toronto Stadium)

Sâmbătă, 13 iunie

  • SUA – Paraguay (04:00, Grupa D, Los Angeles Stadium)
  • Qatar – Elveţia (22:00, Grupa B, San Francisco Bay Area Stadium)

Duminică, 14 iunie

  • Brazilia – Maroc (01:00, Grupa C, New York/New Jersey Stadium)
  • Haiti – Scoţia (04:00, Grupa C, Boston Stadium)
  • Australia – Turcia (07:00, Grupa D, BC Place Vancouver)
  • Germania – Curacao (20:00, Grupa E, Houston Stadium)
  • Olanda – Japonia (23:00, Grupa F, Dallas Stadium)

Luni, 15 iunie

  • Coasta de Fildeş – Ecuador (02:00, Grupa E, Philadelphia Stadium)
  • Suedia – Tunisia (05:00, Grupa F, Monterrey Stadium)
  • Spania – Capul Verde (19:00, Grupa H, Atlanta Stadium)
  • Belgia – Egipt (22:00, Grupa G, Seattle Stadium)

Marţi, 16 iunie

  • Arabia Saudită – Uruguay (01:00, Grupa H, Miami Stadium)
  • Iran – Noua Zeelandă (04:00, Grupa G, Los Angeles Stadium)
  • Franţa – Senegal (22:00, Grupa I, New York/New Jersey Stadium)

Miercuri, 17 iunie

  • Irak – Norvegia (01:00, Grupa I, Boston Stadium)
  • Argentina – Algeria (04:00, Grupa J, Kansas City Stadium)
  • Austria – Iordania (07:00, Grupa J, San Francisco Bay Area Stadium)
  • Portugalia – RD Congo (20:00, Grupa K, Houston Stadium)
  • Anglia – Croaţia (23:00, Grupa L, Dallas Stadium)

Joi, 18 iunie

  • Ghana – Panama (02:00, Grupa L, Toronto Stadium)
  • Uzbekistan – Columbia (05:00, Grupa K, Mexico City Stadium)
  • Cehia – Africa de Sud (19:00, Grupa A, Atlanta Stadium)
  • Elveţia – Bosnia (22:00, Grupa B, Los Angeles Stadium)

Vineri, 19 iunie

  • Canada – Qatar (01:00, Grupa B, BC Place Vancouver)
  • Mexic – Coreea de Sud (04:00, Grupa A, Guadalajara Stadium)
  • SUA – Australia (22:00, Grupa D, Seattle Stadium)

Sâmbătă, 20 iunie

  • Scoţia – Maroc (01:00, Grupa C, Boston Stadium)
  • Brazilia – Haiti (03:30, Grupa C, Philadelphia Stadium)
  • Turcia – Paraguay (06:00, Grupa D, San Francisco Bay Area Stadium)
  • Olanda – Suedia (20:00, Grupa F, Houston Stadium)
  • Germania – Coasta de Fildeş (23:00, Grupa E, Toronto Stadium)

Duminică, 21 iunie

  • Ecuador – Curacao (03:00, Grupa E, Kansas City Stadium)
  • Tunisia – Japonia (07:00, Grupa F, Monterrey Stadium)
  • Spania – Arabia Saudită (19:00, Grupa H, Atlanta Stadium)
  • Belgia – Iran (22:00, Grupa G, Los Angeles Stadium)

Luni, 22 iunie

  • Uruguay – Capul Verde (01:00, Grupa H, Miami Stadium)
  • Noua Zeelandă – Egipt (04:00, Grupa G, BC Place Vancouver)
  • Argentina – Austria (20:00, Grupa J, Dallas Stadium)

Marţi, 23 iunie

  • Franţa – Irak (00:00, Grupa I, Philadelphia Stadium)
  • Norvegia – Senegal (03:00, Grupa I, New York/New Jersey Stadium)
  • Iordania – Algeria (06:00, Grupa J, San Francisco Bay Area Stadium)
  • Portugalia – Uzbekkistan (20:00, Grupa K, Houston Stadium)
  • Anglia – Ghana (23:00, Grupa L, Boston Stadium)

Miercuri, 24 iunie

  • Panama – Croaţia (02:00, Grupa L, Toronto Stadium)
  • Columbia – RD Congo (05:00, Grupa K, Guadalajara Stadium)
  • Elveţia – Canada (22:00, Grupa B, BC Place Vancouver)
  • Bosnia – Qatar (22:00, Grupa B, Seattle Stadium)

Joi, 25 iunie

  • Scoţia – Brazilia (01:00, Grupa C, Miami Stadium)
  • Maroc – Haiti (01:00, Grupa C, Atlanta Stadium)
  • Cehia – Mexic (04:00, Grupa A, Mexico City Stadium)
  • Coreea de Sud – Africa de Sud (04:00, Grupa A, Monterrey Stadium)
  • Curacao – Coasta de Fildeş (23:00, Grupa E, Philadelphia Stadium)
  • Ecuador – Germania (23:00, Grupa E, New York/New Jersey Stadium)

Vineri, 26 iunie

  • Japonia – Suedia (02:00, Grupa F, Dallas Stadium)
  • Tunisia – Olanda (02:00, Grupa F, Kansas City Stadium)
  • Turcia – SUA (05:00, Grupa D, Los Angeles Stadium)
  • Paraguay – Australia (05:00, Grupa D, San Francisco Bay Area Stadium)
  • Norvegia – Franţa (22:00, Grupa I, Boston Stadium)
  • Senegal – Irak (22:00, Grupa I, Toronto Stadium)

Sâmbătă, 27 iunie

  • Capul Verde – Arabia Saudită (03:00, Grupa H, Houston Stadium)
  • Uruguay – Spania (03:00, Grupa H, Guadalajara Stadium)
  • Egipt – Iran (06:00, Grupa G, Seattle Stadium)
  • Noua Zeelandă – Belgia (06:00, Grupa G, BC Place Vancouver)

Duminică, 28 iunie

  • Panama – Anglia (00:00, Grupa L, New York/New Jersey Stadium)
  • Croaţia – Ghana (00:00, Grupa L, Philadelphia Stadium)
  • Columbia – Portugalia (02:30, Grupa K, Miami Stadium)
  • RD Congo – Uzbekistan (02:30, Grupa K, Atlanta Stadium)
  • Algeria – Austria (05:00, Grupa J, Kansas City Stadium)
  • Iordania – Australia (05:00, Grupa J, Dallas Stadium)

Grupele de la World Cup 2026

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
  • Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveţia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Observator
Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Mihai Rotaru, explozie de bucurie la golul victoriei din Universitatea Craiova – Dinamo! Faza l-a făcut să aibă pulsul 200. Video
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, explozie de bucurie la golul victoriei din Universitatea Craiova – Dinamo! Faza l-a făcut să aibă pulsul 200. Video
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter