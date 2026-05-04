World Cup 2026, apogeul fotbalului în materie de promovare? Cum a influențat turneul final turismul în țările organizatoare

Doar 38 de zile ne despart de cel mai tare eveniment sportiv al anului 2026. Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada va alinia nu mai puțin de 48 de națiuni, toate partidele fiind transmise în Universul Antena.
Conform statisticilor de la ultimele ediții ale Cupei Mondiale, țările organizatoare s-au bucurat de un adevărat succes pe plan turistic, iar impactul de la acest turneu final va fi unul uriaș.
World Cup 2026, un adevărat succes din punct de vedere turistic
Cupa Mondială de anul acesta este descrisă drept un adevărat magnet pentru turiștii din lumea întreagă. Statele Unite, Mexic și Canada vor găzdui un total de 104 partide, împărțite în 16 orașe.
La fel ca la edițiile precedente, organizatorii se așteaptă la un adevărat ”boom” turistic, mai ales că de data aceasta vor participa nu mai puțin de 48 de națiuni.
Potrivit celor de la Forbes, Qatarul s-a bucurat de cea mai mare creștere a numărului de turiști. 2,6 milioane de oameni au participat din afara Qatarului la Cupa Mondială, o creștere de 24% față de anul precedent.
Mondialul din Rusia, cel mai dezamăgitor la acest capitol
Pe locul al doilea în acest clasament se află Cupa Mondială din Africa de Sud, turismul înregistrând aici o creștere de 19% față de anul dinaintea turneului final. Podiumul este completat de Mondialul din Brazilia (2014), care a avut o creștere de 11%.
Următoarea în această ierarhia este competiția din 2006, găzduită de Germania (+10%), ultimul loc fiind ocupat de Rusia, care a organizat Campionatul Mondial în 2018 și care a înregistrat o creștere de doar 1%.
Hosted by three nations for the first time in history, the FIFA World Cup 2026 is set to kick off in June with 104 matches held across 16 cities in Canada, Mexico, and the US. This major global event is expected to have a significant impact on international tourism. Let’s take a… pic.twitter.com/B70PacEP0P
— Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) May 4, 2026
Programul complet World Cup 2026
Faza grupelor va avea loc în perioada 11-28 iunie, perioadă în care se vor disputa 72 de partide. Faza 16-imilor de finală va avea loc în perioada 28 iunie – 3 iulie, urmând ca sferturile de finală să aibă loc în perioada 5 – 7 iulie. Sferturile de finală se vor disputa în perioada 9-12 iulie, în timp ce semifinalele se vor juca pe 14 şi 15 iulie.
Finala mică de la World Cup 2026 va avea loc pe 18 iulie, pe Miami Stadium, urmând ca marea finală să se dispute pe 19 iulie, de la ora 22:00, pe New York/New Jersey Stadium.
FIFA a făcut deja două modificări de program. Este vorba despre Brazilia – Haiti, care va avea loc pe 20 iunie, de la 03:30, în timp ce Turcia – Paraguay, meci programat tot pe 20 iunie, va începe la ora 06:00.
Joi, 11 iunie
- Mexic – Africa de Sud (22:00, Grupa A, Mexico City Stadium)
Vineri, 12 iunie
- Coreea de Sud – Cehia (05:00, Grupa A, Guadalajara Stadium)
- Canada – Bosnia (22:00, Grupa B, Toronto Stadium)
Sâmbătă, 13 iunie
- SUA – Paraguay (04:00, Grupa D, Los Angeles Stadium)
- Qatar – Elveţia (22:00, Grupa B, San Francisco Bay Area Stadium)
Duminică, 14 iunie
- Brazilia – Maroc (01:00, Grupa C, New York/New Jersey Stadium)
- Haiti – Scoţia (04:00, Grupa C, Boston Stadium)
- Australia – Turcia (07:00, Grupa D, BC Place Vancouver)
- Germania – Curacao (20:00, Grupa E, Houston Stadium)
- Olanda – Japonia (23:00, Grupa F, Dallas Stadium)
Luni, 15 iunie
- Coasta de Fildeş – Ecuador (02:00, Grupa E, Philadelphia Stadium)
- Suedia – Tunisia (05:00, Grupa F, Monterrey Stadium)
- Spania – Capul Verde (19:00, Grupa H, Atlanta Stadium)
- Belgia – Egipt (22:00, Grupa G, Seattle Stadium)
Marţi, 16 iunie
- Arabia Saudită – Uruguay (01:00, Grupa H, Miami Stadium)
- Iran – Noua Zeelandă (04:00, Grupa G, Los Angeles Stadium)
- Franţa – Senegal (22:00, Grupa I, New York/New Jersey Stadium)
Miercuri, 17 iunie
- Irak – Norvegia (01:00, Grupa I, Boston Stadium)
- Argentina – Algeria (04:00, Grupa J, Kansas City Stadium)
- Austria – Iordania (07:00, Grupa J, San Francisco Bay Area Stadium)
- Portugalia – RD Congo (20:00, Grupa K, Houston Stadium)
- Anglia – Croaţia (23:00, Grupa L, Dallas Stadium)
Joi, 18 iunie
- Ghana – Panama (02:00, Grupa L, Toronto Stadium)
- Uzbekistan – Columbia (05:00, Grupa K, Mexico City Stadium)
- Cehia – Africa de Sud (19:00, Grupa A, Atlanta Stadium)
- Elveţia – Bosnia (22:00, Grupa B, Los Angeles Stadium)
Vineri, 19 iunie
- Canada – Qatar (01:00, Grupa B, BC Place Vancouver)
- Mexic – Coreea de Sud (04:00, Grupa A, Guadalajara Stadium)
- SUA – Australia (22:00, Grupa D, Seattle Stadium)
Sâmbătă, 20 iunie
- Scoţia – Maroc (01:00, Grupa C, Boston Stadium)
- Brazilia – Haiti (03:30, Grupa C, Philadelphia Stadium)
- Turcia – Paraguay (06:00, Grupa D, San Francisco Bay Area Stadium)
- Olanda – Suedia (20:00, Grupa F, Houston Stadium)
- Germania – Coasta de Fildeş (23:00, Grupa E, Toronto Stadium)
Duminică, 21 iunie
- Ecuador – Curacao (03:00, Grupa E, Kansas City Stadium)
- Tunisia – Japonia (07:00, Grupa F, Monterrey Stadium)
- Spania – Arabia Saudită (19:00, Grupa H, Atlanta Stadium)
- Belgia – Iran (22:00, Grupa G, Los Angeles Stadium)
Luni, 22 iunie
- Uruguay – Capul Verde (01:00, Grupa H, Miami Stadium)
- Noua Zeelandă – Egipt (04:00, Grupa G, BC Place Vancouver)
- Argentina – Austria (20:00, Grupa J, Dallas Stadium)
Marţi, 23 iunie
- Franţa – Irak (00:00, Grupa I, Philadelphia Stadium)
- Norvegia – Senegal (03:00, Grupa I, New York/New Jersey Stadium)
- Iordania – Algeria (06:00, Grupa J, San Francisco Bay Area Stadium)
- Portugalia – Uzbekkistan (20:00, Grupa K, Houston Stadium)
- Anglia – Ghana (23:00, Grupa L, Boston Stadium)
Miercuri, 24 iunie
- Panama – Croaţia (02:00, Grupa L, Toronto Stadium)
- Columbia – RD Congo (05:00, Grupa K, Guadalajara Stadium)
- Elveţia – Canada (22:00, Grupa B, BC Place Vancouver)
- Bosnia – Qatar (22:00, Grupa B, Seattle Stadium)
Joi, 25 iunie
- Scoţia – Brazilia (01:00, Grupa C, Miami Stadium)
- Maroc – Haiti (01:00, Grupa C, Atlanta Stadium)
- Cehia – Mexic (04:00, Grupa A, Mexico City Stadium)
- Coreea de Sud – Africa de Sud (04:00, Grupa A, Monterrey Stadium)
- Curacao – Coasta de Fildeş (23:00, Grupa E, Philadelphia Stadium)
- Ecuador – Germania (23:00, Grupa E, New York/New Jersey Stadium)
Vineri, 26 iunie
- Japonia – Suedia (02:00, Grupa F, Dallas Stadium)
- Tunisia – Olanda (02:00, Grupa F, Kansas City Stadium)
- Turcia – SUA (05:00, Grupa D, Los Angeles Stadium)
- Paraguay – Australia (05:00, Grupa D, San Francisco Bay Area Stadium)
- Norvegia – Franţa (22:00, Grupa I, Boston Stadium)
- Senegal – Irak (22:00, Grupa I, Toronto Stadium)
Sâmbătă, 27 iunie
- Capul Verde – Arabia Saudită (03:00, Grupa H, Houston Stadium)
- Uruguay – Spania (03:00, Grupa H, Guadalajara Stadium)
- Egipt – Iran (06:00, Grupa G, Seattle Stadium)
- Noua Zeelandă – Belgia (06:00, Grupa G, BC Place Vancouver)
Duminică, 28 iunie
- Panama – Anglia (00:00, Grupa L, New York/New Jersey Stadium)
- Croaţia – Ghana (00:00, Grupa L, Philadelphia Stadium)
- Columbia – Portugalia (02:30, Grupa K, Miami Stadium)
- RD Congo – Uzbekistan (02:30, Grupa K, Atlanta Stadium)
- Algeria – Austria (05:00, Grupa J, Kansas City Stadium)
- Iordania – Australia (05:00, Grupa J, Dallas Stadium)
Grupele de la World Cup 2026
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
- Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveţia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
- Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
