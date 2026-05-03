Miraculos! O nou-promovată din Europa a cucerit titlul și primul trofeu din istoria de 128 de ani a clubului

Elveția are o nouă campioană, iar aceea este FC Thun, club care a oferit în acest sezon o poveste fantastică. Formație nou-promovată în Super League, așa cum este cunoscut campionatul, aceasta a învins granzi precum FC Basel sau Young Boys și a cucerit primul trofeu din istoria echipei create în 1898.

În aceeași zi în care Cristi Chivu și Inter se pregătesc să triumfe în Serie A, o altă țară și-a desemnat campioana și este vorba despre o premieră istorică. În play-off-ul competiției din Elveția, St. Gallen, ocupanta locului secund, a pierdut cu Sion, iar în acest moment nu mai poate ajunge din urmă din punct de vedere matematic liderul FC Thun.

Thun, primul trofeu din istoria de 128 de ani a clubului

Astfel, formația din orașul omonim poate să deschidă șampania, pentru că a câștigat primul ei trofeu din istorie. Povestea echipei antrenate de elvețianul Mauro Lustrinelli este cu atât mai frumoasă dacă se ține cont de faptul că în sezonul trecut, FC Thun era în liga a doua.

După ce a promovat de pe primul loc în Super League, Thun a făcut un sezon regulat extrem de bun, adunând 24 de victorii, două remize și șapte eșecuri, reușind să învingă pe parcurs și formații precum FC Basel, Young Boys Berna sau Lugano. După ce a încheiat prima parte a campionatului la 14 puncte distanță de locul secund, echipa alb-roșie a mai fost deja în două rânduri aprope să își securizeze titlul.

În ambele situații a pierdut meciurile care puteau să o facă în premieră campioană, 0-1 cu Lugano și 1-3 cu FC Basel, aseară. Totuși, jocul rezultatelor de duminică, mai exact înfrângerea lui St. Gallen cu Sion, o face pe echipa lui Lustrinelli campioană fără să fie nevoită să câștige etapa viitoare.