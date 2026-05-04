Moment istoric pentru un fost internaţional! Ţara unde s-a născut va juca la Mondial cu cea în care a crescut: “Unic”

Pentru Asmir Begovic (38 de ani), duelul dintre Bosnia şi una dintre ţările gazdă ale Mondialului, Canada, reprezintă un moment istoric. Partida se va disputa pe 12 iunie, la Toronto. Campionatul Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Asmir Begovic s-a născut în Bosnia, a plecat alături de familia lui în Germania pe când avea numai 4 ani, din pricina războiului, apoi a ajuns în Canada, la vârsta de 10 ani. Begovic a locuit alături de familie în Edmonton şi a jucat pentru naţionala U20 a Canadei până să se decidă să reprezinte Bosnia la nivel de seniori.

A apărat poarta Bosniei în 63 de meciuri, inclusiv în cele 3 meciuri de la Campionatul Mondial din 2014. Bosnia a fost atunci în grupă cu Argentina, Nigeria şi Iran, clasându-se pe locul 3 în grupă, fără să meargă mai departe. Argentina a învins-o cu 2-1, apoi Nigeria a învins-o cu 1-0, bosniacii câştigând ultimul meci, cu Iran, cu 3-1. Argentina, cu 9 puncte şi Nigeria, cu 4 puncte s-au calificat mai departe. Iran a fost codaşa grupei, cu un singur punct.

Asmir Begovic a cucerit un titlu în Anglia, cu Chelsea, în sezonul 2016-2017 şi unul în Azerbaidjan, cu Qarabag, în sezonul 2019-2020. În prezent evoluează la Leicester, acolo unde a ajuns de la Everton.

“Este un meci cu totul unic, între țara în care m-am născut și țara în care am crescut. Este foarte aproape de casă. Este un meci special, fără îndoială, în ceea ce privește rădăcinile și istoria mea. Nu mă întrebați cine vreau să câștige! Fie ca echipa cea mai bună să câștige. Pentru familia mea, este un meci cu adevărat interesant, unic.

